Otvorene nominacije za izbor Žene preduzetnice godine sa Zapadnog Balkana

Sarajevo, (MINA-BUSINESS) – Savjet za regionalnu saradnju (RCC) pozvao je sve zainteresovane da do 26. februara nominuju kandidatkinje na izbor Žene preduzetnice sa Zapadnog Balkana za prošlu godinu.

RCC to priznanje dodjeljuje već treću godinu zaredom.

RCC je pozvao pojedince, predstavnike institucija javnog i privatnog sektora, organizacije i sve zainteresovane, da nominuju ženu preduzetnicu godine u barem jednoj od šest kategorija.

Te kategorije su žena ekološka preduzetnica, žena preduzetnica u umjetnosti, žena preduzetnica u IKT sektoru, mlada žena preduzetnica, žena preduzetnica u turizmu i nova kategorija koja se odnosi na ženu preduzetnicu zvijezdu društvenih medija.

Može se nominovati svaka građanka ekonomija Zapadnog Balkana i vlasnica preduzeća registrovanog prije 31. januara prošle godine.

Nakon postupka izbora, pobjednice će biti pozvane da učestvuju na svečanom događaju dodjeljivanja priznanja.

Sve preduzetnice pobjednice će moći da učestvuju i daju svoj doprinos Regionalnoj mreži žena u preduzetništvu (RNWE), dobiju publicitet, imaju priliku da učestvuju na različitim događajima koje organizuje RCC, te ukoliko žele, dobiju i mentorsku podršku preko specijalizirane digitalne mentorske platforme.

Inicijativa za Žene preduzetnice godine sa Zapadnog Balkana zvanično je pokrenuta 2022. godine, kao način da se oda priznanje ženama koje su osnovale i razvile sopstveni posao i doprinijele novim i održivim radnim mjestima za druge u regionu.

Dodjela ovog priznanja je dio aktivnosti u okviru Akcionog plana za zajedničko regionalno tržište 2021-2024 i Programa za ekonomsko osnaživanje žena RCC-a, a finansijer je Evropska unija (EU).

