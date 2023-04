Otvorena poslovnica Telekoma u Herceg Novom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski Telekom otvorio je u Herceg Novom poslovnicu u novom, multimedijalnom ambijentu, a svi korisnici koji ih tokom ove sedmice posjete na novoj lokaciji moći će da ostvare i do 150 EUR popusta na odabrane uređaje.

Iz kompanije su kazali da su, osim popusta na uređaje, poklon pretplata za HBO Premium u trajanju od 12 mjeseci ili dodatak za ubrzanje interneta, kao i poklon GB za surfovanje u najbržoj mreži u Crnoj Gori, samo dio poklona koje su pripremili za svoje korisnike tokom ove sedmice.

Nova poslovnica u Herceg Novom, koja se sada nalazi u Ulici Save Kovačevića 5-7, ponudiće najlakši i najsavremeniji način prezentacije svih usluga kompanije, sa ciljem da se korisnicima omogući potpuno novo iskustvo u modernom ambijentu i lakši pristup svim servisima.

Rukovodilac direktne prodaje u Crnogorskom Telekomu, Jesenka Mihailović kazala je da je cilj redizajniranja poslovnica da ostanu prepoznate kao najbolje mjesto za prezentaciju proizvoda i usluga korisnicima.

„Sada zaposleni Telekoma u Herceg Novom mogu još lakše da odgovore na potrebe i zahtjeve korisnika, da ih informišu o uslugama i različitim benefitima koje mogu da dobiju, kao i da prezentuju Telekom na najbolji način“, rekla je Mihailović na otvaranju poslovnice.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS