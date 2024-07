Otvorena e-mail adresa za provjeravanje uplaćenih doprinosa

Podgorica, (MINA – BUSINESS) – Ministarstvo rada i socijalnog staranja, u saradnji sa Fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje, formiralo je e-mail adresu za provjeravanje uplaćenih doprinosa, saopšteno je iz tog Vladinog resora.

Kako su kazali, građani će moći na adresu [email protected] da se obrate kako bi provjerili uplaćene doprinose na radnim mjestima na kojima su obavljali poslove.

Iz Ministarstva rada i socijalnog staranja su rekli da će građani biti u obavezi da na tu adresu dostave lične podatke, matični broj i kratak opis zahtjeva.

“Nastavljamo kreirati bolje usluge za naše građane”, navodi se u saopštenju Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS