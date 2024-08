Otvoren put Čekanje-Čevo

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rekonstrukcijom regionalnog puta Čekanje-Čevo, koja predstavlja veza puta Cetinje-Njeguši i budućeg puta Cetinje-Čevo, omogućiće se bezbjednije, brže i udobnije putovanje, jer će saobraćaj biti izmješten iz gradskog jezgra Cetinja, saopštila je ministarka saobraćaja, Maja Vukićević.

Ona je navela da će svi učesnici u saobraćaju koji žele posjetiti Nacionalni park (NP) Lovćen, Njeguše, druge turističke lokalitete i ostvariti dalje putovanje prema Boki kotorskoj, koristiti ovaj putni pravac kao obilaznicu oko Cetinja, što će smanjiti saobraćajne gužve i povećati bezbjednost svih učesnika u saobraćaju.

“Završetkom planirane izgradnje puta Čevo-Nikšić i puta Krstac-Kotor, uspostaviće se veza centralnog i južnog dijela države novim putnim pravcem Nikšić-Čevo-Cetinje-Neguši-Kotor, što će značajno rasteretiti putni pravac Kotor-Budva-Cetinje-Podgorica koji je u ljetnjim mjesecima jedan od najopterećenijih putnih pravaca u državi”, navodi se u saopštenju.

Ovim projektom, kao i planiranom rekonstrukcijom puta Donji Ulići-Rijeka Crnojevića, Prijestonica Cetinje će dobiti u potpunosti rekonstruisanu mrežu regionalnih i magistralnih puteva i samim tim bolju povezanost sa ostalim dijelovima Crne Gore, što je preduslov ekonomskog razvoja ovog kraja.

“Koristim ovu priliku da uputim apel svim učesnicima u saobraćaju da poštuju propise i voze odmorni jer je bezbjednost u saobraćaju briga svakog od nas”, rekla je Vukićević.

Direktor Uprave za saobraćaj, Radomir Vuksanović, rekao je da je rekonstrukcija puta u dužini od dva kilometra, uz probleme koji su pratili izgradnju, urađena kvalitetno i u potpunosti poštujući standarde i pravila struke.

“Rekonstrukcijom ove dionice znatno će se poboljšati bezbjednost saobraćaja, jer je proširen kolovoz, izvršena je zaštita kosina usjeka i zasjeka, te ugrađene oprema i vertikalna i horizontalna signalizacija”, kazao je Vuksanović.

On je saopštio da je navedene radove izvelo preduzeće Mehanizacija i programat iz Nikšića, a ukupna vrijednost radova je iznosila 2,8 miliona EUR.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS