Žabljak, (MINA-BUSINESS) – Međunarodni festival Wild Beauty Art, koji je otvoren u nedjelju na Žabljaku, manifestacija je koja izlazi iz okvira Crne Gore i o kojoj se priča širom Evrope, ali i svijeta, saopštio je ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović.

Koncertom poznatog ansambla Zagrebački solisti na Ribljem jezeru je otvoren peti Wild Beauty Art festival.

Jedinstvenom otvaranju festivala prethodio je program Durmitor za sva čula, gdje je publika, osim prirode, uživala u džez muzici, degustaciji različitih domaćih specijaliteta i pića, kao i u kupovini rukotvorinama lokalnih proizvođača, navodi se u saopštenju.

Na taj način je Riblje jezero postalo mjesto okupljanja velikog broja turista i mještana, planinara, izletnika i biciklista, pružajući svima priliku da se bolje upoznaju sa svim čarima jednog od novih mjesta održavanja festivala i pripreme se za sve ono što nastavak programa donosi.

Đurović je rekao da je svaki festival važan za turističku sezonu i da je ovo jedna specifična manifestacija.

“Srećan sam što ponovo na Žabljaku imamo Wild Beauty Art. Mislim da je svako ko je imao priliku da ovdje sluša Zagrebačke soliste stekao sliku koja je to vrijednost i spoj kulture, tradicije, umjetnosti i koliko je to značajno za naš turizam i promociju Crne Gore. Ovo je manifestacija koja izlazi iz okvira Crne Gore, o kojoj se priča širom Evrope, ali i svijeta. Tako je bilo i prošle godine, tako će biti i ove. Imamo toliko toga da prikažemo, kako našim građanima, tako i turistima i pokažemo da je ovog ljeta pravo zadovoljstvo boraviti u Crnoj Gori,” rekao je Đurović.

Direktor Wild Beauty Art festivala, Ratimir Martinović, kazala je da je program nikad bogatiji.

“Ove godine obilježavamo prvih pet godina rada i čini mi se da je ova godina i prva, mala kulminacija u tom smislu. Naravno, ovo ne bi bilo moguće bez povjerenja i pokroviteljstva Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma i generalnog sponzorstva kompanije One, kao i naravno drugih važnih prijatelja i sponzora festivala”, naveo je Martinović.

Na fokus ovogodišnjeg izdanja festivala uticala je odluka Agencije za zaštitu životne sredine o zabrani izvođenja programa umjetničke muzike na Crnom jezeru, odnosno u zoni Nacionalnog parka, te će se najveći dio programa realizovati na drugim lokacijama.

Ovakvo ograničenje inspirisalo je organizatore da pokrenu novi segmenat festivala.

“S jedne strane, to nam je poslužilo kao inspiracija da krenemo da tražimo nove prostore, te smo otkrili za mnoge neotkriveno Riblje jezero. To nam nije nikakav problem. Ono što jeste problem jeste zakonska regulativa koja je problematična sa raznih aspekata. Iz tog razloga, mi smo uz tu zabranu istovremeno dobili inspiraciju da organizujemo program pod nazivom Durmitorski razgovori, koji će u nekoliko navrata biti organizovani u toku festivala, a imaće za temu upravo zaštitu, upotrebu i zloupotrebu zaštićenih područja. Ono što se vezuje za naš festival teško bi se moglo nazvati bukom, kako je to definisano zakonom, a naučno je dokazano da klasična muzika prija biljnom i životinjskom svijetu,” kazao je Martinović.

Veliku podršku Wild Beauty Art festivalu i razvoju manifestacionog turizma na Žabljaku pruža i telekomunikaciona kompanija One.

Komercijalni direktor One-a, Brano Đurović, naveo je da je kompanija već drugu godinu zaredom značajan partner ovog festivala.

“Nama je veliko zadovoljstvo što smo našli dobre sagovornike među organizatorima festivala, Ministarstvom ekonomskog razvoja i turizma i Opštinom Žabljak i što smo zajedničkim snagama uspjeli da ovaj festival podignemo na viši nivo. Ovo je dio naše vizije da budemo nešto više od telekomunikacione kompanije i da budemo prisutni u raznim sferama kulture i života”, rekao je Đurović.

Na jedinstvenom lokalitetu Ribljeg jezera program se nastavlja danas, koncertom najpoznatije dalmatinske klape Cambi, u promjenjenom terminu, zbog najavljenih visokih temperatura, od 19 sati.

Kao i prethodnog dana, program Durmitor za sva čula, sa lokalnim proizvođačima, će se organizovati takođe nešto kasnije u odnosu na prethodni dan, od 17 sati i 30 minuta.

U nastavku programa, na raznim lokacijama u Žabljaku i na Durmitoru, predviđeni su muzički, vizuelni i ekološki programi, prijemčivi kako domaćem stanovnišvu tako i turistima.

