Otvoren Institut “Simo Milošević”

Igalo, (MINA-BUSINESS) – Institut “Simo Milošević” otvoren je danas i prvog dana će primiti oko 50 pacijenata, dok se do kraja sedmice očekuje njih oko 180, saopštio je vršilac dužnosti direktora Savo Marić.

“Prvi gosti su uvijek preko Fonda zdravstva, a tako je i sada. Poslali smo nove cijene, nijesmo dobili odgovor iz Fonda, ali očekujem da taj dio bude podržan”, rekao je Marić za Novski portal.

Trenutno rade u kapacitetu koji je potreban za normalno funkcionisanje, problem sa grijanjem je riješen i zgrada je topla.

Radnici Instituta i dalje čekaju da se riješi komplikovana finansijska situacija tog preduzeća, koje ima dug između 30 i 40 miliona EUR.

Očekuje se da bi tokom sedmice Agencija za zaštitu konkurencije (AZK) mogla konačno dati mišljenje o traženom avansu od 1,2 miliona EUR, koji bi trebalo da uplati Fond za zdravstveno osiguranje.

Ova uplata bi riješila trenutno finansijsko poslovanje i isplatu zaostale decembarske plate.

