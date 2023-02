Otvaranje novog energetskog koridora nova razvojna šansa Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Otvaranje novog energetskog koridora za region jugoistočne Evrope u okviru Južnog gasnog koridora, nova je razvojna šansa Crne Gore, saopšteno je iz Ministarstva kapitalnih investicija.

Potpredsjednik Vlade za regionalni razvoj i ministar kapitalnih investicija, Ervin Ibrahimović, boravi u dvodnevnoj posjeti Bakuu, gdje učestvuje na devetom ministarskom sastanku Savjeta Južno-gasnog koridora i Prvog ministarskog Savjeta za zelenu energiju.

Na početku ministarske sesije prisutnima su se govorima dobrodošlice obratili obratili predsjednici Azerbejdžana i Ruminije Ilham Alijev i Klaus Johanis, kao i komesarka Evropske komisije (EU) za energiju i koopredsjednica Savjeta Kadri Simson.

U svom obraćanju na ministarskoj sesiji, Ibrahimović je predstavio potencijale i planove Crne Gore kada je u pitanju energetski sektor, naglašavajući činjenicu da zelena tranzicija jeste nova globalna realnost, koja može osigurati i globalni progres.

Kako je istakao, strategijski okvir u Crnoj Gori u oblasti energetike definisan je Energetskom politikom Crne Gore do 2030. godine i Strategijom razvoja energetike Crne Gore do 2030. godine.

“Uvažavajući obaveze koje Crna Gora ima kao potpisnica Pariskog sporazuma i kandidata za članstvo u Evropskoj uniji (EU), naše je strateško opredjeljenje da razvoj sektora energetike zasnivamo na principima dekarbonizacije i zelene energetske tranzicije, što znači da Crna Gora planira svoj energetski razvoj kroz povećanje udjela energije iz obnovljivih izvora, povećanje energetske efikasnosti, modernizaciju energetskog sektora i primjenu novih tehnologija, kao i izgradnju infrastrukturnih objekata za povezivanje sa susjednim energetskim sistemima”, naglasio je Ibrahimović.

On je dodao da s obzirom na to da Crna Gora ima značajne potencijale obnovljivih izvora energije, kao što su hidropotencijal, potencijal vjetra, sunčevo zračenje, prioritet je bila i ostaje proizvodnja obnovljive i čiste energije.

“Zahvaljujući podršci Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) radimo na pripremi Zakona o obnovljivim izvorima energije, koji treba da stvori pretpostavke i za tržišni mehanizam uključivanja privatnog sektora”, kazao je Ibrahimović.

Kako je istakao, EU je prepoznala napore koje Crna Gora ulaže u harmonizaciji nacionalne legislative u ovoj oblasti, u tom smislu Energetska zajednica ocijenila je našu državu kao najuspješniju u ovom procesu.

On je podsjetio prisutne da su ministarstva Crne Gore, Hrvatske, Albanije nadležna za oblast energetike pokrenula su inicijativu za izgradnju Jadransko – jonskog gasovoda potpisivanjem Ministarske deklaracije 25. septembra 2007. godine u Zagrebu.

Naknadno je inicijativi pridružena i Bosna i Hercegovina.

“Projektom Jadransko-jonskog gasovoda planirano je da se gasovodom poveže albanski grad Fiera i hrvatski grad Split, prolazeći pri tome kroz teritorije Crne Gore. Takođe, implementacija ovog projekta, koji predstavlja integralni dio Trans – jadranskog gasovoda, omogućava otvaranje novog energetskog koridora za region jugoistočne Evrope u okviru Južnog gasnog koridora, sa ciljem uspostavljanja novog pravca snabdijevanja prirodnim gasom sa Bliskog istoka i Kaspijskog regiona”, dodaje se u saopštenju.

Za ovaj projekat je pripremljen Idejni projekat finansiran bespovratnim sredstvima EK kroz mehanizam Investicionog okvira za Zapadni Balkan.

Nedavno je Ministarstvo pokrenulo ovo pitanje nakon čega je dobijena saglasnost Vlade za formiranje zajedničkog regionalnog preduzeća, sa sjedištem u Splitu, koje će upravljati ovim projektom.

Ibrahimović je na kraju obraćanja zaključio da postojeću energetsku krizu, kao novu nametnutu realnost, treba iskoristiti da se pokrenu nove incijative za privrednu saradnju, razmjenu znanja i iskustava, te podsticanje inovacija koje su osnova zelene tranzicije, jer samo ekonomski stabilni, možemo biti garant političke stabilnosti regiona, pa i Evrope.

Ibrahimović se danas sastao i sa ministrom energije Azerbejdžana Parvizom Šahbazovim.

Resorni ministru razgovarali su o mogućnostima proširenja saradnje, konkretno kada je riječ o realizaciji projekta izgradnje jadransko jonskog gasovoda, unapređenju dinamike projektnih aktivnosti.

“U cilju poboljšanja saradnje dogovoren je skori sastanak sa predstavnicima ministarstva energije Azerbejdžana i SOCAR-a, nacionalna kompanija za istraživanje i eksploataciju nafte i gasa, kako bi razgovarali o konkretnim narednim koracima. Takođe, dogovoreno je potpisivanje memoranduma o saradnji u oblasti energetike, nakon usaglašavanja samog predloga teksta i neophodnih procedura”, navodi se u saopštenju.

Ibrahimović je naglasio važnost stabilnosti u snabdijevanju energentima u periodu energetske neizvjesnosti i u tom pravcu pokrenuo inicijativu o mogućoj saradnji sa Vladom Azerbejdžana, što je resorni ministar Azerbejdžana prihvatio i predložio sastanak predstavnika dva ministarstva na tu temu.

