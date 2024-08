OTP grupa za pola godine dostigla profit od 1,3 milijarde EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – OTP grupa je u prvih šest mjeseci ove godine, nakon oporezivanja, dostigla profit od 1,3 milijarde EUR, dok je pokazatelj prinosa na kapital (ROE) iznosio 23,6 odsto.

Pad profita od 12 odsto na godišnjem nivou objašnjava se jednokratnim direktnim efektima uključivanja dvije novoakvizirane banke u prvoj polovini prošle godine, dok u prvoj polovini ove nije bilo stavki za prilagođavanje.

„Polugodišnji prilagođeni profit nakon oporezivanja povećan je za 28 odsto, dok je rast prilagođen za devizne kurseve, bez doprinosa u toku profita od dvije novoakvizirane banke, iznosio 22 odsto“, navodi se u saopštenju.

Polugodišnji ukupni troškovi rizika, kako se dodaje, povećani su za 83 odsto, pri čemu su troškovi kreditnog rizika smanjeni za 25 odsto zbog oslobađanja rezervi u prvom kvartalu ove godine u segmentima OTP Core, Hrvatske i Srbije, usljed poboljšanja makroekonomskih očekivanja.

Skok u ostalim troškovima rizika u drugom kvartalu ove godine uzrokovan je umanjenjem vrijednosti ruskih obveznica.

Iz OTP grupe su kazali da je profit nakon oporezivanja od 0,7 milijardi EUR ostvaren u drugom kvartalu godine implicirao povećanje od 12 odsto na kvartalnom nivou.

„U drugom kvartalu svi članovi grupe su prijavili pozitivne rezultate, a prilagođeni doprinos profitu članova grupe izvan Mađarske dostigao je 70 odsto“, navodi se u saopštenju.

Kvartalno povećanje profita pripisuje se smanjenju poreza na dobit za 75 miliona EUR.

U drugom kvartalu, kako je saopšteno, operativni prihod porastao je za 16 odsto na kvartalnom nivou, dok su ukupni prihodi porasli za devet odsto.

Operativni troškovi su porasli za jedan odsto na kvartalnom nivou.

„Konsolidovani plasmani u fazama 1 i 2 (performing loans) povećani su za tri odsto na kvartalnom nivou (prilagođeno za devizne kurseve), čime je rast od početka godine dostigao četiri, odnosno pet odsto bez Rumunije“, navodi se u saopštenju.

U drugom kvartalu tempo rasta se ubrzao u Bugarskoj, Hrvatskoj i Srbiji, i premašio prosjek Grupe.

„Konsolidovani depoziti su povećani za dva odsto na kvartalnom nivou i tri odsto od početka godine, prilagođeno za devizne kurseve“, dodaje se u saopštenju.

Kvartalni rast bio je podstaknut rastom depozita stanovništva.

