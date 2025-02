Ostaviće rok za kompletiranje dokumentacije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Zahtjevi za isplatu razlike do iznosa minimalne penzije u Crnoj Gori korisnicima srazmjernih penzija biće primljeni i u slučaju da tražena dokumentacija ne bude kompletna, ali će im biti ostavljen rok za njeno kompletiranje, saopštili su iz Fonda PIO.

„U situaciji kada korisnik srazmjerne penzije nije u mogućnosti da dostavi svu neophodnu dokumentaciju, najčešće potvrdu ili uvjerenje stranog nosioca osiguranja o poslednjoj isplaćenoj penziji, zahtjev će biti zaprimljen, iako dokumentacija nije kompletna“, navodi se u saopštenju.

Oni su dodali da će, shodno zakonu, ovlašćeni službenik tražiti od korisnika srazmjernih penzija da nedostatke otklone u najkraćem roku.

„Ukoliko stranka dostavi traženu dokumentaciju u roku, smatraće se da je zahtjev bio uredan od podnošenja. U suprotnom, u roku od sedam dana od isteka postavljenog roka, rješenjem će zahtjev biti odbijen“, objasnili su iz Fonda PIO.

Oni su dodali i da će se o zahtjevu odlučivati nakon dostavljanja tražene dokumentacije.

Iz Fonda PIO su podsjetili da su 10. februara stupile na snagu usvojene izmjene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojim je predviđena isplata razlike do nivoa minimalne penzije u Crnoj Gori za korisnike srazmjernih penzija čiji je zbir penzija niži od 450 EUR, koliko iznosi najniža.

Uz zahtjev za isplatu razlike, koji se podnosi nadležnoj područnoj jedinici Fonda i Odsjeku za sprovodenje inostranog osiguranja, neophodno je dostaviti kopiju lične karte, uvjerenje o prebivalištu, kao i potvrdu, odnosno uvjerenje stranog nosioca osiguranja o posljednjoj isplaćenoj penziji.

Korisnici srazmjernih penzija treba da dostave i kopiju rješenja o priznavanju prava na penziju kod stranog nosioca osiguranja, kao i izjavu ovjerenu kod notara ili nadležnog suda.

„U cilju sprječavanja zloupotrebe, korisnici srazmjernih penzija će u zahtjevu morati da, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, izjavi da će u roku od 15 dana prijaviti eventualne nastale promjene u iznosima strane penzija, ali i svaku promjenu koja je od uticaja na pravo ili obim korišćenja tog prava“, naveli su iz Fonda PIO.

Oni su objasnili i da podnosilac zahtjeva mora obavezno da zaokruži koju dokumentaciju prilaže uz zahtjev.

„Ukoliko zahtjev sadrži neki formalni nedostatak zbog kojeg se po njemu ne može postupiti ili je nerazumljiv ili nepotpun, ovlašćeni službenik će najkasnije u roku od tri dana odrediti rok u kojem je neophodno da se otkloni nedostatak. Pri tom će stranka biti upozorena na pravne posljedice, odnosno odbijanje zahtjeva u roku od sedam dana od isteka roka“, rekli su iz Fonda PIO.

Oni su podsjetili da će se isplata razlike obavljati od prvog dana narednog mjeseca po podnošenju zahtjeva.

„Na primjer, ukoliko je stranka zahtjev za isplatu razlike podnijela u februaru, isplata će se obavljati od prvog dana narednog mjeseca po podnošenju zahtjeva odnosno od l. marta, sa isplatom martovske penzije koja se vrši 20. aprila“, navodi se u saopštenju.

