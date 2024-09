Oštar pad na početku septembra

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u utorak cijene dionica oštro pale, najviše u tehnološkom sektoru, pa je tako septembar, koji se smatra jednim od najlošijih mjeseca za tržište kapitala, počeo u sumornom raspoloženju.

Dow Jones indeks skliznuo je 1,51 odsto na 40.936 bodova, dok je S&P 500 potonuo 2,12 odsto na 5.528 poena, a Nasdaq indeks 3,26 odsto na 17.136 bodova, prenosi Hina.

U ponedjeljak se na najvećoj svjetskoj berzi, zbog praznika u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), nije radilo, a u utorak su cijene dionica pale u devet od 11 najvažnijih sektora S&P 500 indeksa.

Najviše su pale cijene u tehnološkom sektoru, pri čemu su pod pritiskom bile dionice takozvanih “sedam veličanstvenih”, one koje su posljednjih godina predvodile po rastu cijena.

Tako je cijena Nvidie potonula gotovo deset odsto, pa je taj proizvođač čipova izgubio na tržišnoj vrijednosti gotovo 280 milijardi USD.

Cijena dionice Alphabeta pala je 3,6 odsto, Applea 2,7 odsto, a Tesle i Microsofta oko 1,6 odsto.

U fokusu ulagača bio je izvještaj o industrijskoj aktivnosti u avgustu u SAD-u, koji je pokazao da se rast najveće svjetske privrede usporava.

Posljednjih sedmica su cijene dionica na Wall Streetu snažno porasle, jer ulagači vjeruju da će ekonomija izbjeći recesiju, uprkos povišenim kamatnim stopama.

Podršku tržištu pruža i uvjerenje ulagača da će američka centralna banka u septembru smanjiti kamatne stope. Na tržištu preovladava stav da će Federalne rezerve (Fed) smanjiti kamate 0,25 procentnih poena, no neki očekuju i oštriji rez od 0,5 procentnih poena.

Premda predstoji smanjenje cijene novca, što bi trebalo da podstakne rast privrede, septembar je počeo loše.

Analitičari podsjećaju da se prema podacima još od 1950-ih godina pokazalo da je septembar jedan od najslabijih mjeseca za tržište kapitala.

I na evropskim berzama cijene dionica su pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,78 odsto na 8.298 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,97 odsto na 18.747 poena, a pariski CAC 0,93 odsto na 7.575 bodova.

