Oštar pad cijena dionica

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na svjetskim berzama cijene dionica prošle sedmice oštro su pale jer ulagači nijesu skloni rizičnijim investicijama zbog visoke inflacije, povećanja kamatnih stopa centralnih banaka i usporavanja rasta najvećih svjetskih ekonomija.

Na Wall Streetu je Dow Jones prošle sedmice pao 4,1 odsto, na 30.822 boda, dok je S&P 500 potonuo 4,8 odsto, na 3.873 poena, a Nasdaq indeks 5,5 odsto, na 11.448 bodova, prenosi SEEbiz.

Oštar pad tih indeksa najviše je posljedica podatka da je inflacija u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) u avgustu iznosila 8,3 odsto, što je nešto manje nego mjesec prije, ali više nego što su analitičari očekivali.

Taj je podatak izazvao nesigurnost ulagača po pitanju povećanja kamatnih stopa američke centralne banke.

Većina analitičara očekuje da će čelnici američke centralne banke, Federalnih rezervi (Fed) na sjednici naredne sedmice ponovo, treći put u nizu, povećati ključne kamate 0,75 postotnih bodova. Međutim, pojavile su se i špekulacije da bi Fed mogao povećati kamate i za cijeli postotni bod.

Osim o inflaciji, prošle sedmice je objavljen i niz drugih podataka koji su pokazali da je situacija na američkom tržištu rada dobra, a potrošnja snažna.

To, ipak, znači da bi se inflacija mogla zadržati na visokim nivoima, što bi primoralo Fed na dodatno zaoštravanje monetarne politike.

A ulagači se plaše da će duži period zaoštravanja monetarne politike odvesti ekonomiju u dublju recesiju.

„S predstojećim povećanjem u septembru, Fed je u ovih šest mjeseci podignuo kamate za puna tri postotna boda. Još nijesmo osjetili cijeli uticaj svega toga, no osjetićemo. Na vratima smo recesije”, kazao je portfelj menadžer u firmi Kingsview Asset Management, Paul Nolte.

Tehnički je američka ekonomija već uronila u recesiju, s obzirom na to da je u posljednja dva tromjesečja pala na kvartalnom nivou, međutim zasad je ta recesija plitka.

„Suočeni smo s opasnom mješavinom visoke inflacije, visokih kamatnih stopa i usporenog rasta ekonomije, što nije dobro za tržište dionica ili obveznica”, kazao je direktor u banci JPMorgan, David Carter.

Loše na tržišta kapitala utiče i usporavanje rasta globalne ekonomije, na šta su prošle sedmice upozorili Međunarodni monetarni fond (MMF) i Svjetska banka.

MMF je za oktobar najavio novo smanjenje procjena rasta globalne ekonomije, nakon što je već u julu smanjio procjenu na 3,2 odsto u ovoj godini, a 2,9 odsto u narednoj.

„Neke će zemlje naredne godine uroniti u recesiju, no još je prerano reći hoće li doći do globalne recesije“, poručio je MMF.

Svjetska banka je poručila da globalna ekonomija možda kreće prema recesiji, s obzirom na to da centralne banke u svijetu zbog visoke inflacije istovremeno povećavaju kamate.

Iz SB-a su poruli da tri najveće svjetske ekonomije, SAD, Kina i eurozona, bilježe oštro usporavanje rasta i čak bi i jedan umjeren udarac mogao svjetsku ekonomiju gurnuti u recesiju.

Njen glavni ekonomist poručio je i to da ga zabrinjava mogućnost stagflacije, perioda sporog rasta ekonomije, a visoke inflacije.

I na evropskim berzama cijene dionica su prošle sedmice pale. Londonski FTSE indeks skliznuo je 1,6 odsto, na 7.236 bodova, dok je frankfurtski DAX potonuo 2,7 odsto, na 12.741 bod, a pariski CAC 2,2 odsto, na 6.077 bodova.

Na Tokijskoj berzi je Nikkei indeks pao 2,3 odsto, na 27.567 bodova.

