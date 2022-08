Oštar pad cijena dionica

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na svjetskim berzama su cijene dionica prošle sedmice oštro pale, drugu zaredom, jer će centralne banke nastaviti s povećanjem kamatnih stopa kako bi suzbile inflaciju, a to će usporiti rast ekonomija.

Na Wall Streetu je Dow Jones prošle sedmice skliznuo 4,2 odsto, na 32.283 boda, dok je S&P 500 potonuo četiri odsto, na 4.057 bodova, a Nasdaq indeks 4,4 odsto, na 12.141 bod, prenosi SEEbiz.

Na najvećoj svjetskoj berzi cijele sedmice se trgovalo nesigurno jer se špekulisalo o tome što će poručiti predsjednik američke centralne banke, Federalnih rezervi (Fed), Jerome Powell s konferencije centralnih bankara u Jackson Holeu.

Mnogi su se nadali da će ublažiti retoriku po pitanju kamata, s obzirom na to da rast američke ekonomije već neko vrijeme usporava, pri čemu je inflacija blago skliznula s najviših nivoa u više od 40 godina.

Međutim, Powell je zadržao čvrsti stav i poručio da je neko vrijeme privredi potrebna oštra monetarna politika kako bi se inflacija stavila pod kontrolu.

A to, kazao je, znači sporiji rast ekonomije, slabije tržište rada i ‘nešto boli’ za građane i kompanije.

Zbog toga su u petak berzanski indeksi potonuli više od tri odsto i sedmicu završili u dubokom minusu.

Kako bi suzbio najvišu inflaciju u više od 40 godina, Fed je od marta podignuo kamate 2,25 postotnih bodova, a sasvim je jasno da će ih povećati i u septembru.

Pitanje je samo hoće li kamate povećati 0,5 ili 0,75 postotnih bodova.

„Pad berzi uslijedio je nakon što su ulagači shvatili da nije važno samo za koliko će Fed podići kamate, nego i koliko će se dugo protegnuti period restriktivne monetarne politike dok se inflacija ne svede na željene nivoe”, kazao je portfelj menadžer u firmi Natixis Investment Managers, Garrett Melson.

A dalje zaoštravanje monetarne politike dodatno će usporiti rast ekonomije, koje je ionako tehnički u recesiji, s obzirom na to da je blago palo dva tromjesečja zaredom na kvartalnom nivou.

I na evropskim berzama cijene dionica su prošle sedmice pale jer se u eurozoni inflacija kreće na rekordnim nivoima, pa je sasvim jasno da će Evropska centralna banka (ECB) morati još jednom povećati kamatne stope.

Pritom se neki zvaničnici zalažu i za agresivno povećanje kamata u septembru, 0,75 postotnih bodova, nakon što su u julu kamate povećali 0,5 postotnih bodova.

Londonski FTSE indeks oslabio je prošle sedmice 1,6 odsto, na 7.427 bodova, dok je frankfurtski DAX potonuo 4,2 odsto, na 12.971 bod, a pariski CAC 3,4 odsto, na 6.274 boda.

Na Tokijskoj berzi Nikkei indeks je skliznuo jedan odsto, na 28.641 bod.

