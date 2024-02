Osnovni cilj jačanje budžetskog kredibiliteta

Budva, (MINA-BUSINESS) – Osnovni cilj Ministarstva finansija je jačanje budžetskog kredibiliteta, kao jednog od parametara povjerenja u institucije, saopštio je resorni ministar Novica Vuković i dodao da u tom dijelu vide značajnu ulogu Državne revizorske institucije (DRI).

On je na otvaranju konferencije Mreže vrhovnih revizorskih institucija zemalja kandidata i potencijalnih kandidata, na temu revizije završnog računa, koja se održava u Budvi, kazao da zbog uloge i značaja koji ima u budžetskom procesu i jačanju institucija DRI predstavlja najvažniji instrument parlamentarne kontrole.

„Ministarstvo finansija i Vlada u cjelini, DRI vide kao značajnog partnera i podršku u djelovanju ka promociji odgovornog trošenja javnih sredstava i upravljanja javnom imovinom, što je ujedno imperativ u postupanju ove Vlade, jer bez jačanja menadžerske odgovornosti u upravljanju javnim sredstvima nema stabilnih javnih finansija“, kazao je Vuković.

On je, kako je saopšteno iz Ministarstva, poručio da su, kao važan aspekt revizije završnog računa budžeta, preporuke DRI značajan input i za naredni budžetski ciklus i samim tim moraju biti jasne, precizne, ostvarive i utemeljene na principima kvaliteta.

Vuković je naglasio da mu je drago da je jedan segment konferencije usmjeren upravo na podizanje kvaliteta preporuka vrhovne revizije i njihov uticaj na dalji rad subjekata revizije i povećanje pažnje i odgovornosti u upravljanju javnim sredstvima i donošenju odluka, zasnovanih na principima dobrog upravljanja.

Dvodnevnu konferenciju u Budvi organizuje Mreža vrhovnih revizorskih institucija zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU uz podršku SIGMA-e.

