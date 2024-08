Osnovaće preduzeće za robne rezerve

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada će osnovati državno preduzeće koje će biti zaduženo za robne rezerve, ali i za direktnu dostavu građanima osnovnih životnih namirnica iz robnih rezervi, saopštio je premijer Milojko Spajić.

“To je jedan održiv način da se borimo protiv visokih cijena, jer ograničenje marži će definitivno biti jedna velika pomoć budžetu naših građana, međutim moramo imati jedno dugoročno održivo rješenje za rast cijena i za stabilizaciju cijena u Crnoj Gori”, rekao je Spajić agenciji Mina-business.

On smatra da bi to preduzeće bilo jedan optimalan odgovor na potrebu građana da cijene budu niske i stabilne.

Pored benefita koji će se ogledati u nižim i stabilnim cijenama osnovnih životnih namirnica, velike povoljnosti će biti i za osobe sa socijalnim potrebama, invaliditetom, penzionere i druge osobe koje imaju poteškoće da pješače i idu do supermarketa po namirnice.

“Mislimo da je dostava odgovor i na njihove potrebe i mislimo da ćemo na ovaj način, em smanjiti cijene, em pomoći tim kategorijama stanovništva”, zaključio je Spajić.

