Osnivaju udruženje Ulcinjsko maslinovo ulje

Ulcinj, (MINA-BUSINESS) – Osnivačka Skupština udruženja Ulcinjsko maslinovo ulje biće održana u četvrtak.

Iz Opštine Ulcinj su sve maslinare, vlasnike stabala ulcinjske žutice, obavijestili da će se osnivačka Skupština udruženja održati u velikoj sali Skupštine Opštine Ulcinj u 12 sati.

“Cilj osnivanja udruženja je zaštita oznake porijekla za ulcinjsko maslinovo ulje od sorte žutice, kao značajan korak u pravcu brendiranja ulcinjskog maslinovog ulja”, navodi se u saopštenju.

Iz Opštine su pozvali sve zainteresovane da se prijave na mejl Sekretarijata za poljoprivredu, ruralni razvoj i ekologiju [email protected].

