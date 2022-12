Osnaživati mlade da se bave preduzetništvom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici Investiciono-razvojnog fonda (IRF) i Kancelarije za saradnju mladih – RYCO u Crnoj Gori spremni su da unapređuju saradnju kroz konkretne projekte usmjerene na osnaživanje mladih za bavljenje preduzetništvom i snaženje kapaciteta kada su u pitanju zeleni projekti i digitalizacija.

“Razmatrana je i saradnja u cilju povezivanja i snaženja mladih kroz organizovanje edukativnih komponenti i mentoringa, uz najpovoljnije modalitete finansiranja biznis projekata za mlade”, saopšteno je iz IRF-a.

Izvršna direktorica IRF-a, Irena Radović, je sa saradnicima posjetila RYCO kancelariju u Crnoj Gori.

Šef kancelarije, Edin Koljenović, upoznao je predstavnike IRF-a sa dostignućima Regionalne kancelarije za saradnju mladih RYCO, u okviru Berlinskog procesa, kao i sa ambicijama vezanim za unprjeđenje statusa i nivoa aktivnosti u Crnoj Gori i regionu.

On je izložio presjek realizovanih i predstojećih aktivnosti u saradnji sa međunarodnim i lokalnim partnerima, s posebnim akcentom na programe finansijske podrške za odabrane projekte mobilnosti i povezivanja mladih.

“Posebna pažnja tima RYCO u Podgorici posvećena je programima za jačanje kapaciteta mladih da budu aktivni društveni činioci i ključnih ciljnih grupa koje mogu aplicirati i realizovati grantove u okviru RYCO programa”, dodaje se u saopštenju.

Tokom razgovora značajan akcenat stavljen je na socijalno preduzetništvo i planove za naredni period.

Radović je pohvalila aktivnosti RYCO tima u Crnoj Gori i iskazala zainteresovanost za uspostavljanje saradnje.

Ona je istakla čvrstu posvećenost IRF-a razvoju preduzetništva, sa posebnim akcentom na mlade u biznisu, kao i opredjeljenost da kroz kreditne linije namijenjene mladim preduzetnicima bude omogućeno da realizuju svoje planove, iskažu kreativnost i ostvare svoj potencijal.

Radović je naglasila da je u posljednjih 18 mjeseci realizovano 128 projekata unapređenja preduzetništva mladih, vrijednosti oko 24 miliona EUR.

