Opština Bar opredijelila 30 hiljada EUR za razvoj zanatstva

Podgorica, (MINA- BUSINESS) – Opština Bar raspisala je Javni poziv za učešće u programu za podršku razvoju zanatstva za ovu godinu, kroz finansijsku podršku lokalne samouprave.

Kako je saopšteno iz Opštine Bar, ukupan iznos opredijeljen za rapsodjelu po ovom pozivu iznosi 30 hiljada EUR.

Navodi se da je novac opredijeljen budžetom Opštine Bar, a najviši iznos dodijeljenih sredstava po odobrenom projektu iznosi tri hiljade EUR.

“Pravo da se prijave imaju zanatlije registrovani u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, odnosno preduzetnici i privredna društva u skladu sa Zakonom o zanatstvu, kojima je pretežna djelatnost obavljanje jednostavnog ili složenog zanata, odnosno registrovane zanatlije koje imaju Prijavu za obavljanje zanatske djelatnosti podnijetu Sekretarijatu za privredu Opštine, kao i nezaposlena lica sa prebivalištem u opštini Bar”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, odobreni projekat finansira se u iznosu koji ne može biti manji od 80 odsto od iznosa sredstava navedenog u prijavi.

“Ukoliko u osnivačkoj strukturi preduzeća u vlasništvu učestvuju osobe ženskog pola ili osobe koje imaju do 30 godina starosti, odobreni projekat se finansira u iznosu od 100 odsto opravdanih troškova”, objasnili su iz barske Opštine.

Kako su naveli, novac se dodjeljuje u svrhu započinjanja sopstvenog biznisa za sve potencijalne zanatlije, unapređenja postojećeg poslovanja registrovanih zanatlija i otvaranja novih radnih mjesta.

“Sredstva se mogu koristiti isključivo za nabavku opreme, alata i repromaterijala, zatim za promociju zanata kroz učešće na sajmovima ili promotivne materijale i aktivnosti kao i za obuke i edukacije vezane za specifične zanate”, dodaje se u saopštenju.

Javni poziv za učešće u Programu otvoren je 30 dana od dana objavljivanja i dostupan je na web sajtu Opštine Bar.

Kako je saopšteno, info dan je zakazan za 8. maj, a tada će zainteresovani moći da se informišu o svim pitanjima od značaja za prijavljivanje na Javni poziv.

Iz Opštine Bar su kazali da se informacije o svim pitanjima od značaja za prijavljivanje na Javni poziv mogu se dobiti putem e-maila [email protected], kao i putem telefona 030-301-430 i 030-301-446.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS