Opština Bar dodijelila sredstva za razvoj zanatstva

Bar, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik Opštine Bar, Dušan Raičević, potpisao je danas ugovore sa korisnicima bespovratnih finansijskih sredstava na ime razvoja zanatske djelatnosti u ovoj godini.

Shodno odluci Komisije za raspodjelu sredstava po Programu za podršku razvoja zanatstva, pravo na maksimalan iznos opštinske subvencije ostvarilo je četvoro barskih zanatlija, zadovoljavajući sve kriterijume propisane Programom i javnim pozivom.

“Do sada je pravo na ovaj vid podrške ostvarilo devet barskih zanatlija, za čije biznis planove je dodijeljeno 18 hiljada EUR, dok su budžetom Opštine Bar za ovu godinu za tu svrhu opredijeljena sredstva u iznosu od 20 hiljada EUR”, navodi se u saopštenju Opštine.

Raičević je podsjetio da lokalna uprava, kroz kontinuirano podsticanje lokalne ekonomije, biva prepoznata kao lider, kako u Crnoj Gori, tako i u regionu, te da se sada može govoriti o brojci od blizu 200 podržanih biznis planova na ime različitih programa.

„Na temelju uspješnosti realizacije projekata u oblasti preduzetništva, došli smo na ideju da pokrenemo program podrške razvoju zanatstva, kao djelatnosti koja može značajno unaprijediti sveukupnu lokalnu privredu. Nadamo se da će u narednom periodu ovaj poziv biti privlačan svima onima koji se još dvoume da ipak apliciraju za podršku sa nivoa Opštine Bar i da na taj način pokrenu novo ili unaprijede već postojeće poslovanje“, poručio je Raičević.

On je čestitao dobitnicima konkursa i poželio im sreću u relizaciji projekata, koji će doprinijeti i razvoju njihovog posla, ali i unapređenju poslovnog ambijenta, turističke ponude, uvećanju konkurentnosti i povećanju broja zanatlija u gradu.

Vršiteljka dužnosti sekretarke Sekretarijata za privredu Opštine Bar i predsjednica Komisije za raspodjelu sredstava, Marina Trceta, afirmisala je posvećenost lokalne uprave da i u narednom periodu radi na unapređenju ovog vida podrške.

Podrškom se obezbjeđuje finansiranje opravdanih troškova, poput nabavke opreme i alata namijenjenih isključivo za obavljanje zanatske djelatnosti, nabavke repromaterijala za izradu proizvoda, učešća na domaćim i međunarodnim sajmovima i manifestacijama, te druge aktivnosti u cilju promocije, kao i troškova specifičnih obuka i edukacija u vezi konkretne zanatske djelatnosti.

Sredstva podrške dodijeljena su frizerskom salonu Vesna, Sergeju Orahovcu za biznis plan Dekorativne tehnike, preduzeću Mistra za djelatnost servisiranja i izrade materijala za rad građevinskih, poljoprivrednih i drugih mašina i firmi Tri zvijezde za proširenje postojeće kreativne zanatske djelatnosti.

