Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U cilju stabilizacije cijena, neophodna je kombinacija mjera monetarne i fiskalne politike, a Crna Gora, čije su fiskalne mogućnosti ograničene, mora oprezno voditi monetarnu politiku, ocijenio je guverner Centralne banke (CBCG), Radoje Žugić.

On je u razgovoru sa direktoricom Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), Kristalinom Georgievom kazao da monetarna politika mora biti bazirana na primjeni makroprudencionih mjera kojima se može uticati na dinamiku kreditne aktivnosti u određenom vremenskom periodu, a time indirektno i na tražnju, odnosno cijene.

Žugić je, kako je saopšteno iz CBCG, učestvovao na godišnjoj konferenciji Belgijsko-holandske konstituence Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda, na visokom nivou, koja se održava u Amsterdamu.

Tema ovogodišnje konferencije Makroekonomski izazovi u svijetu sa geopolitičkim tenzijama, visokom inflacijom i sve većim nejednakostima okupila je visoke zvaničnike Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda, guvernere banaka zemalja članica Konstituence, kao i brojne eksperte iz različitih sektora.

Među govornicima na konferenciji bili su generalna direktorica MMF-a, Kristalina Georgieva i bivši sekretar NATO-a, Jaap de Hoop Scheffer.

U okviru skupa održano je više panela, na kojima je diskutovano o geopolitičkim tenzijama, visokoj inflaciji, energetskoj krizi i drugim izazovima koji karakterišu aktuelnu makroekonomsku situaciju.

Konstatovana je neophodnost koordinisane akcije vlada i centralnih banaka, kako bi bila obuzdana visoka inflacija, uz istovremeno očuvanje finansijske stabilnosti.

Na konferenciji je razgovarano i o temama koje će biti dio dnevnog reda godišnjeg sastanka Konstituence, čiji će domaćin, u maju ove godine biti Crna Gora.

