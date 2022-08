Oprez na Wall Streetu uoči objave podatka o inflaciji

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – U opreznom trgovanju na početku sedmice na Wall Streetu indeksi su bilježili blage promjene nakon što je podatak o američkoj zaposlenosti u julu ojačao očekivanja da će američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) nastaviti s agresivnim podizanjem kamatnih stopa.

Dow Jones indeks u ponedjeljak je porastao svega 29,07 bodova ili 0,09 odsto, na 32.832 boda, dok je S&P 500 oslabio 0,12 odsto, na 4.140 poena, a Nasdaq 0,1 odsto, na 12.644 boda, prenosi SEEbiz.

S&P 500 indeks oporavio se 14 odsto od sredine juna, no podaci o visokoj, tvrdokornoj inflaciji zacementirali su očekivanja da će Fed u septembru ponovo dići kamatne stope 75 baznih bodova, treći put zaredom.

Tome je doprinijelo i snažno zapošljavanje u julu, tokom kojeg je američka ekonomija otvorila 528 hiljada radnih mjesta neto i to uprkos tome što aktivnosti u najvećoj svjetskoj ekonomiji u prvom polugodištu bilježe blagi pad.

Investitori za nove smjernice čekaju srijedu i objavu podatka o godišnjoj stopi potrošačkih cijena, u nadi da će inflacija donekle usporiti nakon što je u junu dostigla 9,1 odsto.

“Podatak o potrošačkim cijenama će ili potvrditi da je Fedovo zaoštravanje monetarne politike uspješno u suzbijanju inflacije ili da će bii potrebno dalje zaoštravanje”, ocijenio je Robert Schein iz investicionog društva Blanke Schein Wealth Managementa.

Najviše je pao dionički sektor IT-ja, nakon što je proizvođač čipova Nvidia upozorio kako očekuje pad prihoda za drugo tromjesečje od 19 odsto u odnosu na prethodno tromjesečje, na otprilike 6,7 milijardi USD, usljed slabosti u gaming industriji.

S druge strane, porasle su cijele dionica američkih proizvođača automobila, budući da je američki Senat u nedjelju usvojio 430 milijardi USD vrijedan zakon za borbu protiv klimatskih promjena koji će omogućiti davanje četiri hiljade USD poreskog kredita za korišćenje električnih vozila te osigurati milijarde za njihovu proizvodnju.

Na evropskim berzama u ponedjeljak su najvažniji indeksi porasli dok investitori prate dalju objavu poslovnih rezultata kompanija i nove pokazatelje, procjenjujući kakav je rizik od izbijanja recesije.

Londonski Ftse indeks porastao je 0,57 odsto, na 7.482 boda, frankfurtski DAX 0,84 odsto, na 13.687 poena, a pariski CAC 0,8 odsto, na 6.524 boda.

