Opet raspisan tender za mHE Otilovići

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda (EPCG) je ponovo raspisala tender za izgradnju male hidroelektrane (mHE) Otilovići, čija je vrijednost 6,8 miliona EUR bez poreza na dodatu vrijednost (PDV), a ponude se mogu dostavljati 31. januara.

Tender je zvanično objavljen 30. decembra, prenose Vijesti.

To je uslijedilo svega nekoliko dana nakon što je prethodni, vrijedan sedam miliona EUR bez PDV-a, poništen 24. decembra. Njega je Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki poništila, jer je utvrdila da je EPCG nastavila sprovođenje postupka, iako je pristigla žalba konzorcijuma Permonte/Banstroj.

Na ovu odluku Komisije postoji mogućnost žalbe Upravnom sudu, i to do 20 dana od objave.

Iz EPCG su u oktobru na pitanje Vijesti koliko bi vremena bilo potrebno za izgradnju ove hidroelektrane kazali, da je očekivani rok 18 do 24 mjeseci, i da su njihova očekivanja da će ova mHE biti u pogonu do kraja 2026. godine. Poništenje i ponavljanje tendera potencijalno taj rok dodatno odlaže.

EPCG je tender raspisala 30. aprila prošle godine a trajao je do 28. juna, dok mu je procijenjena vrijednost bila 8,47 miliona EUR. Na tender su pristigle tri ponude konzorcijuma Permonte/Banstroj, konzorcijuma Elnos inženjering i firme Vigoris Ecotech. Kao najpovoljnija je 12. septembra izabrana ponuda Vigoris ecotecha, a bila je vrijedna 6,79 miliona EUR bez PDV-a. Na ovu odluku je postojalo pravo žalbe deset dana.

Tada su ponude konzorcijuma Permonte/Banstroj i Elnos inženjering isključene iz tendera, jer im izjave nijesu pravilno sačinjene. Zatim je 23. septembra pristigla žalba na izbor najpovoljnije ponude, koju je podnio konzorcijum Permonte/Banstroj Podgorica. EPCG je ovu žalbu odbila već 30. septembra, jer su utvrdili da je žalbu podnio konzorcijum koji nije bio učesnik na tenderu.

EPCG je konkretno sporio što je žalbu potpisao Bojan Bošković ispred firme Permonte, da nije ovlašćen za to i da postoje razlike u nazivima konzorcijuma koji se žalio i koji je podnio ponudu. Konzorcijum Permonte/Banstroj se zatim sredinom oktobra žalio i na tu odluku EPCG. Oni su naveli da vjeruju da je njihova žalba mogla biti ocijenjena kao neuredna, ali da nije mogla biti odbijena prije razmatranja, zbog čega su zatražili da se usvoji a Komisija poništi takvo rješenje.

Komisiji je 15. oktobra pisao i EPCG, iz kojeg su ponovili da vjeruju da je žalba neosnovana te da je moraju odbiti jer bi sve osim toga – bilo nezakonito. Iz državne kompanije su istakli da Bošković kao ovlašćeno lice firme Permonte nije dostavio ovlašćenje za potpisivanje žalbe, da to nije ni regulisano ugovorom o konzorcijumu i da niko nije ovlašćen da izjavljuje žalbe. Dodali su da je ovlašćenje Boškovića dostavljeno tek po odbijanju, što znači da on nije mogao da podnese žalbu.

Komisija je zatim krajem decembra utvrdila da je prvobitna žalba Permontea na izbor najpovoljnije ponude iz septembra bila podnijeta pravilno i da je EPCG pogrešno zaključila da je žalba neovlašćena. Osim toga, naveli su da je EPCG bila dužna da zahtijeva dostavljanje ovlašćenja za žalbu.

U rješenju stoji da je EPCG povrijedila pravila iz Zakona o javnim nabavkama, jer su pojašnjavali i dopunjavali tendersku dokumentaciju i nakon pristigle žalbe.

MHE Otilovići gradila bi se uz postojeću brane na rijeci Ćehotini, koja je izgrađena za potrebe snabdijevanja vodom Termoelektrane Pljevlja još 1982. godine. Snaga mHE bila bi oko tri megavata, a očekuje se da će proizvoditi oko 11 miliona kilovat sati godišnje dovoljnih za snabdijevanje oko 1,2 hiljade domaćinstava.

