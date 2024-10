OPEC i Kina spustili cijene nafte ispod 78 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte pale su u ponedjeljak na međunarodnim tržištima ispod 78 USD budući da su ulagače zabrinuli podaci o kineskom uvozu i snižene OPEC-ove procjene rasta potražnje u ovoj i idućoj godini.

Na londonskom tržištu cijena barela je bila niža 1,4 USD nego na zatvaranju trgovine na kraju prošle sedmice i iznosila je 77,64 USD. U gotovo istom iznosu barel je pojeftinio i na američkom tržištu gdje se njime trgovalo po 74,09 USD, prenosi Hrportfolio.

Na početku sedmice trgovci su se usresrijedili na nove procjene Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) o rastu potražnje u ovoj i idućoj godini.

OPEC je snizio procjenu rasta potražnje u ovoj godini za 100 hiljada barela dnevno, na 1,93 miliona barela dnevno. Očekuje se slabiji rast i u narednoj godini, za 1,74 miliona barela dnevno, što je 100 hiljada barela dnevno manje u odnosu na septembarski izvještaj.

Procjena za ovu godinu snižena je u prvom redu zbog Kine, rekli su analitičari OPEC-a, napominjući da će podsticaji Pekinga podstaći potražnju u četvrtom tromjesečju, ali uz moguće rizike poput ekonomskih “izazova” i tranzicije teških kamiona na čišće gorivo.

Kineski uvoz sirove nafte smanjio se u prvih devet mjeseci ove godine gotovo tri odsto u odnosu na isti period prošle godine, na 10,99 miliona barela dnevno, pokazali su podaci carinske uprave.

Ulagače brinu i nejasne poruke Pekinga o budžetskim podsticajima ekonomskom rastu. Centralna banka već je najavila podsticaje za kupovinu druge nekretnine i sniženu stopu obavezne rezerve za komercijalne zajmodavce kako bi podstakla mlaku potrošnju.

Negativne vijesti iz Kine zasjenile su strahovanja trgovaca od mogućeg izraelskog napada na iranska naftna postrojenja koja su katapultirala cijene u prošloj sedmici.

U razgovorima iza zatvorenih vrata Sjedinjene Američke Države (SAD) nagovaraju Izrael da prilagodi odgovor kako bi se izbjegla eskalacija rata na Bliskom istoku, tvrde zvaničnici.

Vašington je u međuvremenu saopštio i da će u Izrael poslati protivraketni sistem i oružane snage kako bi ojačao njegovu protivvazdušnu odbranu. Tel Aviv je prije sedmicu poručio da će odgovoriti na balističke projektile koje je Iran poslao na Izrael u odgovoru na izraelski napad na glavni grad Libana Bejrut.

OPEC je odvojeno objavio da je barel korpe nafte njegovih članica u petak poskupio 1,2 USD na 78,43 USD.

