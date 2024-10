Onemogućeno korišćenje JIIS-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ukidanje Uprave za inspekcijske poslove (UIP) onemogućilo je korišćenje Jedinstvenog inspekcijskog informacionog sistema (JIIS), koji je olakšavao sprovođenje i planiranje inspekcijskih nadzora, saopšteno je iz Instituta alternativa (IA).

“Napredan informacioni sistem koji je koristila UIP, a u čije funkcionalnosti se uvjerio Institut alternativa kroz uvid u sistem, je predstavljao dobru osnovu za unapređenje planiranja nadzora, klasifikaciju rizičnih subjekata nadzora i efikasnije vršenje inspekcijskog nadzora”, navodi se u saopštenju te nevladine organizacije (NVO).

Nakon rasformiranja UIP-a, kako se dodaje, inspekcijski informacioni sistem nije dostupan inspekcijama, dok ne postoji druga informatička struktura koja pruža iste mogućnosti.

“Informacioni sistem inspekcija je jedan u nizu aspekata o kojima se nije dovoljno razmišljalo prilikom Vladinog insistiranja na decentralizaciji inspekcija koji smo više puta kritikovali. Osim bačenog novca koji je uložen u JIIS, postavlja se pitanje da li će se vraćanjem na analogno vođenje inspekcijskog nadzora zaista postići proklamovani cilj – efikasniji inspekcijski nadzor”, rekli su iz IA.

UIP je rasformirana početkom oktobra, nakon stupanja na snagu izmjena i dopuna Zakona o inspekcijskom nadzoru. Inspekcije koje su bile u okviru Uprave, njih 26, je nastavilo rad u sastavu nadležnih ministarstava.

“Nadležni organi odnosno Ministarstvo javne uprave i UIP su više puta ukazivali da ne postoji mogućnost da se inspekcijski softver primjeni na toliko različitih organizacionih jedinica to jest ministarstava”, podsjetili su iz IA.

Informacioni sistem je, kako se precizira, neprimjenjiv kako za inspekcije koje su bile pri Upravi, tako i za inspekcije koje su i prije bile u sastavu nadležnih ministarstava.

“Zaduživanje i praćenje nadzora je u potpunosti bilo digitalizovano i realizovalo se putem inspekcijskog informacionog sistema. Svi predmeti koji obuhvataju redovne i nadzore po inicijativi, su unošeni u sistem. Nakon toga direktor Uprave delegira predmet glavnom inspektoru koji zaduži inspektora”, navodi se u saopštenju.

Inspektori su mogli da prate status predmeta, koriste univerzalne obrasce za izradu zapisnika o sprovedenim nadzorima, imaju kontrolne liste koje uključuju odredbe zakona i raspon kazni koje su predviđene za kršenje označenih članova zakona.

Inspektori su, kako se objašnjava, imali elektronski pristup istoriji nadzora i podršku pri izricanju upravnih i prekršajnih mjera, sugerisanjem mogućih od samog sistema, kao i pripreme nacrta zapisnika o inspekcijskom nadzoru, rješenja, prekršajnog naloga, zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka.

“U bilo kojem trenutku je bilo moguće generisati izvještaj u odnosu na vremenski interval, aktivne predmete, kontrolne nadzore, vidjeti opterećenost inspektora. Korišćenjem JIIS-a, Uprava je mogla da mapira problematične subjekte nadzora i njih uvrsti u godišnji program rada”, rekli su iz IA.

Informacioni sistem UIP-a je, kako su dodali, bio umrežen sa Centralnim registrom privrednih subjekata (CRPS) i Registrom obaveznika fiskalizacije (ROF) što je olakšavalo nadzor inspektorima rada.

UIP je uz finansijsku podršku EU izradila JIIS. Informacioni sistem je uspostavljen 2021. godine, ali je u kontinuitetu unapređivan. Za implementaciju i održavanje informacionog sistema je potrošeno preko milion EUR.

