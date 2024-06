One zvanična mreža posjete njemačkih turoperatora

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Turoperatori Njemačke, zemlje čije tržište predstavlja veliki potencijal za crnogorski turizam, na potpuno digitalan način ušli su u One, zvaničnu mrežu događaja i partnera Nacionalne turističke organizacije (NTO).

Oni su mogli da računaju na pouzdanost u svakom kutku Crne Gore, mogućnost da nesmetano podijele sve ljepote naše zemlje, jednom riječju – na dobru povezanost.

Direktorica NTO, Ana Tripković Marković, kazala je da je, prema istraživanju ReiseAnalyse, čak 4,2 miliona Njemaca zainteresovano da posjeti Crnu Goru u naredne tri godine.

“To je odlična osnova za još bližu saradnju, zbog čega smo i organizovali ovaj destinacijski forum, čija je zvanična mreža bila One. Na taj način omogućena je kvalitetna povezanost između njih i naše turističke privrede, ali i veza sa porodicom, prijateljima i poslovnim partnerima tokom boravka u našoj državi”, rekla je Tripković Marković.

Ona je navela da u vremenu kada je dobra povezanost imperativ, usluge telko operatora koje prate najviše standarde čine važan dio sveukupnog doživljaja destinacije.

Pouzdana mreža prvi je faktor koji opredjeljuje turiste pri izboru operatora, rekla je Natali Vengler iz kompanije Gebeco GmbH, ističući da je One mreža u potpunosti na liniji standarda koje očekuju turisti Zapadne Evrope.

”Sa svojom predivnom prirodom, Crna Gora me je oduševila i sigurno moj doživljaj dijele turisti iz Njemačke koji posjećuju vašu divnu destinaciju. Tokom boravka u vašoj zemlji imali smo priliku da budemo korisnici One mreže, koja sa svojim uslugama ispunjava sve zahtjeve turista koji dolaze iz zemalja Evropske unije”, saopštila je Vengler.

U kompaniji One koja kroz podršku renomiranim festivalima kulture već predstavlja partnera razvoju turizma, izrazili su zadovoljstvo zbog prilike da kao zvanična mreža doprinesu misiji NTO da predstojeća sezona bude što bolja.

Oni su kazali da su uvjereni da će ona biti izuzetno uspješna, uz poruku da je One sa idealno osmišljenim turističkim pripejd paketima spremno dočekuje, istovremeno ističući da je njihova mreža izbor ogromnog broja turista koji aktiviraju uslugu rominga.

Direktorica za komercijalnu strategiju i razvoj proizvoda kompanije One, Ana Mihailović, rekla je da su sigurni da će njihovu atraktivnu turističku ponudu u pripejd segmentu odabrati brojni turisti regiona i EU.

“Takođe, naša mreža spremno otvara vrata turistima iz zemalja Zapadnog Balkana koji će, možda baš vođeni dobrim korisničkim iskustvom prilikom ranijih posjeta, ponovo odabrati One za svoj Roming kao kod kuće. Smatramo da pored svih odlučujućih faktora za uspjeh, kvalitetna ponuda telko operatora predstavlja nešto što turisti očekuju, ali i da podrška turizmu ne predstavlja samo izbor nego i obavezu naše kompanije, kao velikog privrednog subjekta”, rekla je Mihailović.

U tom kontekstu, Mihailović je istakla da su usluge kompanije One turistima lako dostupne na najatraktivnijim turističkim tačkama, ali i putem eSIM prepaid kartice koju turisti, još u fazi planiranja odmora ili po samom dolasku u našu zemlju mogu kupiti online putem kompanijskog web sajta 1.me.

eSIM, kako je dodala, od samog prepaid korisničkog starta otvara vrata mreže uz sve benefite online svijeta u kome, već spustivši kofere, naši gosti ovog ljeta mogu bezbrižno uputiti prvi poziv i povezati Crnu Goru sa još nekim srcem, podijelivši očaravajući zapis nekog od njenih predivnih krajeva.

