One partner u digitalnoj transformaciji i unapređenju poslovnih usluga

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompanija One, unapređenjem svog Biznis portala i platforme BizSMS, te kroz niz inovativnih rješenja ključnih za unapređenje poslovnih procesa, kao partner u digitalnoj transformaciji nastavlja svoj snažan angažman na unapređenju usluga u biznis ambijentu.

Iz One-a su rekli da njihovi korisnici znaju najbolje, jer prema nezavisnom mjerenju Umlauta, mreža prvog crnogorskog operatora pokazala se najboljom na testu u Crnoj Gori. Izuzetno uspješnu godinu, One završava podižući ljestvicu svojih standarda i kada je riječ o poslovnim korisnicima.

Komercijalni direktor operacija u kompaniji One, Drago Kažić, rekao je da su, osluškujući potrebe korisnika, dodatno unaprijedili svoje servise, pokrenuli promjene i ponudili rješenja koja im omogućavaju da sada još lakše, brže i efikasnije realizuju svoje poslovne aktivnosti.

“Na toj liniji, unaprijedili smo Biznis portal namijenjen odgovornim osobama u kompanijama, platformu za masovno slanje poruka BizSMS i učinili dostupnim popularni paket poslovnih alata Microsoft 365. Svi ti iskoraci daju nam vjetar u leđa za godinu koja dolazi, u koju ulazimo kao istinski partner na koga biznis zajednica može da računa”, kazao je Kažić.

Govoreći o digitalnoj transformaciji i podizanju efikasnosti poslovanja, Kažić je naveo da nova tehnološka rješenja kompanije One direktno odgovaraju na izazove modernog tržišta obećavajući fleksibilnije, efikasnije i produktivnije poslovanje.

„Naš Biznis portal predstavlja praktično rješenje koje na jednom mjestu čini dostupnim ključne informacije koje omogućavaju još lakše upravljanje uslugama i resursima dostupnim kroz pretplatničke ugovore. Tako su našim korisnicima na dohvat ruke brz pristup uslugama poput aktivacije dodataka za korištenje interneta u nacionalnom saobraćaju i romingu, te digitalnih servisa. S druge strane, naše usluge za masovno slanje SMS-a omogućavaju kompanijama da brzo i efikasno komuniciraju sa svojim klijentima”, rekao je Kažić.

On je objasnio da standardna BizSMS usluga obezbjeđuje velike količine poruka istovremeno putem specijalizovane web aplikacije, dok Enterprise BizSMS nudi mogućnost direktne integracije sa SMS centrom, što kompanijama pruža i dodatnu fleksibilnost.

Kao lider u industriji i digitalni partner, One pruža širok spektar naprednih rješenja koja su pravi saveznik na putu uspjeha. Među njima je i Microsoft 365, koji godinama predstavlja najpopularniji paket poslovnih alata na svijetu.

Zbog toga je, kako su poručili iz te okompanije, One pravi izbor za biznise koji imaju ambiciju da unaprijede poslovanje i uz maksimalne rezultate, budu najbolji u svojim industrijama.

„Sa najnovijim tehnološkim rješenjima, tu smo da budemo desna ruka poslovnim korisnicima i njihov partner na putu osvajanja izazova digitalne transformacije, te fleksibilnijeg, efikasnijeg i produktivnijeg poslovanja“, poručili su iz kompanije One.

