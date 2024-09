One lider u 5G tehnologiji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompanija One ima najveći broj korisnika 5G mreže u Crnoj Gori, 72,9 hiljada, sa kontinuiranim mjesečnim rastom, što potvrđuje njenu lidersku poziciju u 5G tehnologiji.

Iz kompanije su saopštili da taj uspjeh dolazi kao rezultat strateških ulaganja u mrežnu infrastrukturu, kontinuiranih inovacija i posvećenosti pružanju vrhunskog korisničkog iskustva, što je kompaniju One pozicionira na čelo digitalne transformacije u Crnoj Gori.

Direktorka za komercijalnu strategiju i razvoj proizvoda u kompaniji One, Ana Mihailović, kazala je da je njihov prioritet je bio i ostao obezbjeđivanje najbolje moguće konekcije za korisnike.

„Podaci pokazuju da smo lider u tom segmentu. Broj korisnika naše 5G mreže nastavlja da raste, što je direktan rezultat fokusiranog ulaganja u mrežnu infrastrukturu, ali i brige o korisnicima”, rekla je Mihailović.

Iz kompanije su naveli da je jedan od ključnih faktora tog uspjeha činjenica da One posjeduje najveći broj 5G baznih stanica u Crnoj Gori, koje rade na frekvenciji od 3,6 hiljada MHz.

Tvaj spektar omogućava korisnicima najveće brzine prenosa podataka i minimalno kašnjenje, pružajući vrhunsko iskustvo za sve koji koriste napredne digitalne servise, od striminga videa u visokoj rezoluciji, do igranja online igara bez zastoja.

Direktor tehnike u kompaniji One, Ratko Pustahija, saopštio je da je to prva kompanija u Crnoj Gori koja je omogućila gigabitne brzine, sa rekordnim brzinama od 1648 Mbps, postignutim nakon puštanja u rad svoje prve 5G bazne stanice na frekvenciji 3,6 hiljada MHz.

„Taj rezultat je daleko iznad bilo kog konkurenta u zemlji, a mjeri se i sa najnaprednijim telekomunikacionim operatorima na regionalnom i evropskom nivou”, naveo je Pustahija.

Pored tehnološke infrastrukture, jedan od značajnih razloga sve većeg broja korisnika odlučuje za 5G mrežu kompanije One je i najbolji izbor 5G uređaja dostupnih na tržištu.

Kompanija je obezbijedila široku ponudu telefona prilagođenih 5G tehnologiji, omogućavajući korisnicima da jednostavno pređu na novu generaciju mreže i uživaju u svim njenim prednostima.

“Naša vizija je jasna – želimo da budemo predvodnici digitalnog razvoja Crne Gore, a dostizanje najvećeg broja 5G korisnika u zemlji je samo početak. Posvećenost inovacijama i razvoju 5G mreže ostaje naš prioritet dok nastavljamo da pomjeramo granice u telekomunikacionom sektoru”, poručili su iz kompanije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS