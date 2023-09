Oko 290 radnika čeka početak proizvodnje čelika

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pola godine nakon što je EPCG Željezara Nikšić zvanično počela da radi, u Sindikatu očekuju da bi u naredna tri mjeseca sve moglo da bude spremno za početak proizvodnje čelika.

Krajem februara ove godine simbolično su skinuti lanci sa radničke kapije, a nakon što je u decembru 2022. EPCG kupila Željezaru za 20 miliona EUR od turske Tosjali grupe.

Predsjednik Sindikata EPCG Željezara Nikšić, Ivan Vujović kazao je za portal RTCG da nova kompanija, koja posluje kao dio EPCG, sada ima oko 290 zaposlenih.

Oni redovno primaju plate, a angažovani na solarnoj elektrani, proizvodnji konstrukcija, potkonstrukcija, pripremaju pogon Čeličane za rad, a Kovačnica je, kako je rekao Vujović, već spremna, prenosi portal RTCG.

“Proizvodnje čelika u nikšićkoj Željezari nije bilo skoro tri godine. Potrebna je pripema Čeličane, priprema pogona Energane, ja se nadam možda bi za tri mjeseca mogli da sve pripremimo za početak rada, ali treba sačekati prvo da vidimo budžet, jer bez toga ne možemo početi da radimo”, kazao je Vujović.

A budžet od 6,5 miliona EUR novoj kompaniji treba da uplati matična firma EPCG.

Vujović je rekao da očekuje da tu neće biti problema i da će od Agencije za zaštitu konkurencije dobiti stav da nije riječ o državnoj pomoći.

Pored toga, iz Agencije za zaštitu konkurencije su im saopštili da saglasnost treba da traži EPCG, odnosno matična firma.

“Ono što smo od njih dobili u komunikaciji jeste, ako bismo mi sa proizvodnjom čelika bili rentabilni, odnosno ako ne bismo radili u minusu, onda se to ne bi računalo kao državna pomoć. Mi smo ubijeđeni da zajedno sa solarnim elektranama i sa proizvodnjom čelika možemo da budemo bar na pozitivnoj nuli”, kazao je Vujović.

On je podsjetio da je biznis planom predviđeno da Željezara od EPCG dobije 6,5 miliona EUR za početak rada Kovačnice, što je trebalo da se dogodi 1. septembra.

“Mi smo sada tu uključili i Čeličanu, jer mislimo da rad Kovačnice nije rad bez Čeličane. Za ingote koje bismo naručivali potrebno je da dođu u Crnu Goru od tri do šest mjeseci, a mi tražimo u kratkom periodu isporuke prema kupcima mjesec i ne bismo mogli da odgovorimo na te rokove”, kazao je Vujović.

Za početak proizvodnje čelika potrebna ima je i Integrisana dozvola od Agencije za zaštitu životne sredine.

“Naredne sedmice bi trebalo da imamo konkretne odgovore oko Integrisane dozvole”, kazao je Vujović.

Dok čekaju dozvole interesovanja kupaca za čelik već ima. Vujović je kazao kako se nadaju potpisivanju ugovora sa češkom kompanijom, sa kojom su u stalnoj komunikaciji.

“Mi smo napravili cijenu koštanja za njih i poslali im cijene, tako da očekujemo narednih dana odgovor od njih i nadam nastavku komunikacije i potpisivanju tog ugovora”, kazao je Vujović.

Vujović je rekao da svih 290 radnika, iako nema proizvodnje željeza, ima posla.

“Imaju posla oko konstrukcija, u utorak je došla konstrukcija za prvi megavat na zemlji tako da ćemo početi tu da radimo. Imamo neke najave od EPCG da bismo mogli da počnemo da radimo i za EPCG, što mislim da je najvažnije. I za solarne elektrane i tu smo dobili određeni budžet i garancije od EPCG, tako da bi trebalo da proizvodimo deset megavata, a u nekim našim projekcijama imamo nadanja da bi to moglo da bude i do 20 megavata”, zaključio je Vujović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS