Održana radionica MEDREG Predsjedništva

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prekogranične interkonekcije su ključne za postizanje održivog energetskog tržišta u mediteranskom regionu i za unapređenje energetske tranzicije, saopštio je predsjednik Odbora Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti (REGAGEN), Branislav Prelević.

On je kazao da je vrijeme da se razmisli o harmonizaciji regulatornih okvira na pragmatičniji način i pokretanju konkretnih projekata.

Prelević je na Siciliji učestvovao na radionici Asocijacije mediteranskih regulatora za električnu energiju i gas (MEDREG), koju organizuje Predsjedništvo MEDREG-a.

U dijelu radionice tokom koje se diskutovalo o prekograničnoj trgovini električnom energijom i upravljanjem izolovanih sistema, Prelević je, u ulozi potpredsjednika MEDREG Predsjedništva, vodio panel.

Cilj održavanja radionice je, kako je saopšteno iz REGAGEN-a, da se ukaže na izazove sa kojim se suočavaju ne samo regulatori Mediterana, već i predstavnici energetskih kompanija i investitora.

Cilj je i da se ukaže da je međusobna saradnja neophodna u identifikovanju i implementaciji strateški važnih infrastrukturnih projekata, koji vode do održivog i bezbjednog snabdijevanja potrošača električnom energijom.

