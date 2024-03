Održan sastanak o nacrtu Partnerskog okvira za Crnu Goru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Podrška Svjetske banke (SB) Crnoj Gori važna je u njenim naporima da poveća ekonomsku otpornost i inkluzivni rast i unaprijedi ekološku održivost, poručeno je sa sastanka čija je tema bio nacrt Partnerskog okvira za period od ove do 2028. godine.

Iz Ministarstva ekonomskog razvoja saopšteno je da su se državni sekretar Goran Jovetić i generalna direktorica Ivona Savićević sastali sa predstavnicima SB pod rukovodstvom šefa kancelarije Kristoferom Šeldonom, kao i službenikom za operacije, Denisom Mesihovićem.

Kako su rekli iz tog Vladinog resora, tema sastanka bila je nacrt Partnerskog okvira za Crnu Goru za period od ove do 2028. godine.

„Na sastanku je Šeldon predstavio ključne oblasti i aktivnosti identifikovane u nacrtu Partnerskog okvira, ističući važnost podrške SB Crnoj Gori u njenim naporima da poveća ekonomsku otpornost i inkluzivni rast i unaprijedi ekološku održivost“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je razgovarano o aktivnostima u okviru Projekta olakšica u trgovini i transportu, s posebnim naglaskom na trgovinske komponente.

Jovetić je rekao da je zadovoljan dosadašnjom saradnjom sa SB i istakao važnost predloženih inicijativa za dalji razvoj Crne Gore.

Savićević je, kako je saopšteno, takođe podržala napore SB i izrazila spremnost za dalju saradnju u realizaciji planiranih aktivnosti.

„Sastanak je protekao u konstruktivnoj atmosferi, a učesnici su razmijenili korisne informacije i stavove o budućoj saradnji“, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva su rekli da je dogovoreno da će biti nastavljeni razgovori o konkretnim koracima za implementaciju predloženih aktivnosti iz Partnerskog okvira.

„Susret predstavlja važan korak u jačanju partnerstva između Crne Gore i SB i očekuje se dalja uspješna saradnja u ostvarenju zajedničkih ciljeva“, kaže se u saopštenju.

