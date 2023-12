Održan okrugli sto o Nacrtu programa ekonomskih reformi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Program ekonomskih reformi predstavlja dokument od posebne važnosti, koji trasira pravi okvir pregovora sa Evropskom unijom (EU), poručeno je sa okruglog stola u organizaciji Ministarstva finansija.

Iz tog resora su saopštili da je, u cilju veće transparentnosti i objektivnog prikaza dokumenta, na okruglom stolu predstavljen Nacrt programa ekonomskih reformi za period od naredne do 2026 godine.

„Cilj okruglog stola je da se predstavi Nacrt dokumenta, kao i način na koji zainteresovane strane mogu najbolje doprinijeti njegovoj izradi“, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva su rekli da se Program ekonomskih reformi priprema na nivou Vlade, a u saradnji sa svim ključnim akterima društvene zajednice i da dokument u potpunosti mora da bude usaglašen sa Predlogom zakona o budžetu, kako bi mogao da bude i javno objavljen.

Ove godine, kako su kazali, metodologija je značajno izmijenjena u odnosu na sve prethodne, posebno u dijelu strukturnih reformi.

„Tako je, u ranijem periodu, Evropska komisija (EK) očekivala da se dostavi minimum 20 reformskih mjera, međutim od ove godine EK zahtijeva šest mjera strukturnih reformi“, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva finansija rekli su da je u pripremi dokumenta postojala sinergija svih linijskih minstarstava.

Otvarajući okrugli sto, nacionalna PER koordinatorka, Bojana Bošković, kazala je da je poglavlje Strukturne reforme dostavljeno 26. novembra EK na mišljenje.

PER, kako je istakla, predstavlja dokument od posebne važnosti, koji trasira pravi okvir pregovora sa EU.

Pomoćnica stalne predstavnice Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Dragana Radević, poručila je da organizacija koju predstavlja kontinuirano pruža podršku Ministarstvu finansija u pripremi ključnih strateških dokumenata, i da će na tom fonu i nastaviti da asistira kako bi Program predstavio neophodne i ključne reforme za Crnu Goru.

Konsultantkinja UNDP-a, Nina Vujošević, prezentovala je Nacrt programa.

Ona je istakla da su ključni ciljevi ekonomske politike diversifikacija ekonomske aktivnosti i povećanje konkurentnosti privrede, jačanje otpornosti ekonomije na eksterne šokove.

Ključni ciljevi, kako je navela Vujošević, su obezbjeđivanje makroekonomske i fiskalne stabilnosti, unaprjeđenje poslovnog ambijenta i pokretanje snažnog investicionog ciklusa.

Kako je saopšteno, te ciljeve moguće je ostvariti kombinacijom mjera ekonomske politike za jačanje makroekonomskog ambijenta i stvaranje uslova za odživost javnih finansija, sa mjerama koje se odnose na rješavanje strukturnih problema u ekonomiji.

Iz Ministarstva su naveli da je Nacrtom programa projektovan ekonomski rast od 3,2 odsto od naredne do 2026. godine.

Kako su kazali, rastu će doprinijeti i strukturne reforme predviđene Programom, čiji je kvantitativni efekat procijenjen na 0,3 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Iz Ministarstva su rekli da fiskalni okvir predviđen Nacrtom programa uključuje dostizanje primarnog suficita budžeta 2026. godine, uz ostvarivanje prosječnog deficita budžeta na nivou ispod tri odsto BDP-a tokom naredne tri godine.

Kako su kazali, to će se, između ostalog, ostvariti sprovođenjem mjera fiskalne konsolidacije, koje će uticati na povećanje prihoda i zaustavljanje rasta „neproduktivne potrošnje“.

„Riječ je o poboljšanju projekcija u odnosu na srednjoročne projekcije fiskalnog okvira objavljene u julu u Smjernicama makroekonomske i fiskalne politike“, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva su rekli da su tokom diskusije saopšteni određeni predlozi koji su se odnosili na uključivanje privrede u izradu Programa, kako bi reforme bile imlementirane na pravi način.

Oni su naveli da će, po završetku javne rasprave, radna grupa za izradu PER-a sagledati i obraditi sve predloge i sugestije, nakon čega će finalizovati tekst Program ekonomskih reformi.

„Vlada će u januaru usvojiti PER 2024 – 2026, a u istom mjesecu biće dostavljen EK“, kaže se u saopštenju.

Predlozi i sugestije mogu se dostavljati na e-mail adresu [email protected], najkasnije do 31. decembra.

Okrugli sto organizovalo je Ministarstvo finansija, uz podršku UNDP-a u Crnoj Gori, kroz projekat „Jačanje transparentnog i odgovornog upravljanja javnim finansijama u Crnoj Gori“, koji finansira Ministarstvo finansija Slovačke.

