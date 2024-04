Odobreno 300 hiljada EUR za pomoć pravnim i fizičkim licima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je odobrila korišćenje 300 hiljada EUR iz tekuće budžetske rezerve za pomoć pravnim licima za finansiranje djelatnosti i fizičkim za liječenje, školovanje i poboljšanje materijalne situacije i sanacije posljedica elementarnih nepogoda.

Iz Vlade su saopštili da se taj novac, na osnovu podnijetih zahtjeva i odgovarajuće dokumentacije, raspodjeljuje Komisiji za raspodjelu dijela sredstava budžetske rezerve do iznosa od 100 hiljada EUR i Komisiji za procjenu šteta od elementarnih nepogoda do iznosa od 200 hiljada EUR.

Vlada je danas na sjednici usvojila Predlog za izdavanje državne garancije po kreditnom aranžmanu između Crnogorske komercijalne banke (CKB) Podgorica i kompanije Montekargo.

“Vlada se saglasila da se Montekargo zaduži kod CKB u visini od tri miliona EUR, uz državnu garanciju na 80 odsto iznosa kredita, u cilju finansiranja investicionih opravki lokomotiva i vagona, i prihvatila Nacrt ugovora o investicionom kreditu”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Vlada prihvatila i Nacrt garancije po tom ugovoru na 80 odsto iznosa kredita, odnosno na 2,4 miliona EUR.

Vlada je usvojila informaciju o rezultatima pregovora sa Evropskom investicionom bankom (EIB) za zaključenje sporazuma između Crne Gore i EIB o uspostavljanju predstavništva EIB u Crnoj Gori, i prihvatila tekst sporazuma.

Kako je saopšteno, cilj zaključivanja sporazuma je intenziviranje saradnje i povećanje uticaja EIB investicija u Crnoj Gori.

“Funkcije koje će obavljati Predstavništvo odnose se na sve aktivnosti koje sprovodi EIB, kako je to predviđeno njenim Statutom i opštim ciljevima EIB-a, a u skladu sa politikama Evropske unije”, rekli su iz Vlade.

Vlada je prihvatila ugovor o pružanju savjetodavnih finansijskih usluga između Vlade, koju zastupa Ministarstvo saobraćaja i pomorstva i Međunarodne finansijske korporacije (IFC).

Ugovor se, kako su rekli iz Vlade, odnosi na nastavak realizacije druge faze tenderskog postupka za Projekat davanja koncesija za korišćenje Aerodroma Crne Gore.

Istaknuto je da je IFC međunarodna finansijska instutucija iz grupacije Svjetske banke, koja posjeduje iskustvo u pružanju savjetodavnih usluga u oblasti javno-privatnog partnerstva, uključujući i koncesije u sektoru vazduhoplovstva i aerodrome.

“Imajući u vidu da je IFC u toku prve faze realizovala ugovorene obaveze shodno ugovorenoj dinamici, koje su podrazumijevale učestvovanje u pripremi tenderske dokumentacije, vođenje tenderskog postupka, ukljućujući i pomoć u komuniciranju sa ponuđačima i predkvalifikaciju potencijalnih ponuđača, čime su se stekli uslovi za narednu fazu postupka, kao i da su upoznati sa svim aktivnostima tenderskog postupka, ocijenjeno je da će nastavak saradnje sa tom institucijom za najkraći rok dati najbolje rezultate”, kaže se u saopštenju.

Vlada je usvojila završni izvještaj o sprovođenju industrijske politike Crne Gore za period od 2019. do prošle godine.

“Izvještaj je ključni mehanizam u procesu monitoringa i evaluacije Industrijske politike, čija implementacija predstavlja završno mjerilo za privremeno zatvaranje pregovaračkog poglavlja 20 – Preduzetništvo i industrijska politika i predmet je pažnje i kontinuiranog interesovanja Evropske komisije, u skladu sa čim će biti upućen Evropskoj komisiji na razmatranje”, kaže se u saopštenju.

Završni izvještaj, kako su rekli iz Vlade, predstavlja analizu ostvarenosti strateških ciljeva, operativnih ciljeva i aktivnosti u prošloj godini, ali daje i detaljan osvrt na ključna dostignuća za cjelokupan period važenja strateškog dokumenta Industrijske politike od 2019. do prošle godine.

Kako je saopšteno, realizacija aktivnosti za prošlu godinu ukazuje da je od 61 aktivnosti, 57 uspješno realizovano ili se realizuje u kontinuitetu, što čini 93,4 odsto ukupnog broja aktivnosti, dok četiri nijesu realizovane.

Iz Vlade su kazali da je prošle godine, od planiranih 235,6 miliona EUR, realizovano 219,7 miliona, što predstavlja 93,28 odsto realizacije.

“Posmatrajući cjelokupan period implementacije Industrijske politike 2019 – 2023. godine, za sprovođenje akcionih planova i realizaciju različitih programa, projekata i instrumenata podrške za razvoj industrije, planirano ukupno 1,494 miliona EUR, od čega je utrošeno 1,284 miliona, što predstavlja 85,95 odsto realizacije”, navodi se u saopštenju.

