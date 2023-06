Odloženo suđenje Mugoši u slučaju Carine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Suđenje bivšem gradonačelniku Podgorice i nekadašnjem funkcioneru Demokratske partije socijalista (DPS), Miomiru Mugoši, u slučaju Carine, koje je jutros trebalo da bude nastavljeno u Višem sudu, odloženo je zbog službenog odsustva člana vijeća.

Kako saznaje TVCG, naredni pretres zakazan je za 28. jun.

Mugoša je optužen za zloupotrebu položaja, odnosno da je prodajom gradskog građevinskog zemljišta firmi Carine oštetio budžet Glavnog grada za 6,7 miliona EUR, prenosi portal RTCG.

Mugoša je ranije negirao optužbe i kazao da je posao radio u skladu sa zakonom.

Suđenje je počelo prije dva mjeseca i to nakon što je Apelacioni sud početkom februara uvažio žalbu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) i ukinuo presudu kojom je Mugoša oslobođen od optužbe.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS