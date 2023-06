Odloženo suđenje Mugoši u slučaju Carine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Suđenje bivšem gradonačelniku Podgorice Miomiru Mugoši u slučaju Carine, koje je za danas bilo zakazano u podgoričkom Višem sudu, odloženo je za 26. septembar.

Glavni pretres je odložen zbog odsustva člana sudskog vijeća, prenosi portal Vijesti.

Na ponovljenom suđenju, održanom u aprilu, okrivljeni Mugoša se izjasnio da nije kriv i da se ne osjeća krivim.

Presudom Višeg suda, Mugoša je oslobođen od optužbe da je izvršio krivično djelo zloupotreba službenog položaja, iz razloga što nije dokazano da je učinio to krivično djelo.

Tom odlukom, Mugoša je oslobođen od optužbi da je, u slučaju prodaje gradskog građevinskog kompaniji Carine, oštetio budžet Glavnog grada od 6,7 miliona EUR, a kompaniji Carine pribavio korist u istom iznosu.

Apelacioni sud je ukinuo oslobađajuću presudu i sudski proces je krenuo iznova.

