Odlažu povećanje cijena cigareta za godinu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Novo povećanje cijena cigareta koje je, prema važećem akciznom kalendaru, trebalo da bude 1. januara naredne godine, pomjereno je za godinu.

Ministar finansija, Aleksandar Damjanović, kazao je na sjednici Vlade, na kojoj je usvojen Predlog izmjena i dopuna Zakona o akcizama, da je ta odluka donijeta kako se ne bi otišlo predaleko sa povećanjem cijena cigareta, što bi dovelo do ponovnog pokretanja sivog tržišta.

On je naveo da su suzbijanjem sive ekonomije i slamanjem organizovanog šverca, prije svega u Luci Bar, stabilizovali i uvećali akcizne prihode.

Razlog za odlaganjem je, kako je objasnio, i to što se poskupljenje cigareta već desilo nedavno i krajem prošle godine i što je dostignut ozbiljan nivo prilagođavanja sa akciznom politikom EU.

Damjanović je dodao i da su akcizni prihodi radikalno veći u odnosu na prethodne dvije godine.

