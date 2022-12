Odbornici usvojili budžet Opštine Herceg Novi

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Odbornici hercegnovske Skupštine jednoglasno su usvojili budžet Opštine Herceg Novi za narednu godinu, kojim su utvrđena ukupno planirana primanja u visini od 21,88 miliona EUR.

Iz Opštine Herceg Novi je saopšteno da najznačajnije učešće u ukupnim primanjima čini prihod od poreza na imovinu, planiran na iznos od 8,2 miliona EUR ili 37,48 odsto ukupno planiranog budžeta, a odmah za njim su ustupljeni prihodi iz države, odnosno centralnog trezora u iznosu od 6,31 milion EUR ili 28,84 odsto ukupnog budžeta.

U obrazloženju odluke o budžetu Opštine Herceg Novi za narednu godinu navodi se da su sredstva po osnovu ustupljenih prihoda iz budžeta države planirana, u odnosu na ostvarenje tekuće godine i značajno su povećana u skladu sa zakonskom regulativom.

“U ukupnom iznosu ti prihodi iznose 6,31 milion EUR i to prihod od poreza na dohodak građana 3,55 miliona EUR, od poreza na promet nepokretnosti 2,7 miliona EUR, a ustupljeni prihod od koncesionih naknada za korišćenja prirodnih dobara 60 hiljada EUR”, navodi se u obrazloženju odluke.

Sljedeći prihod po veličini je naknada za izgradnju gradskog građevinskog zemljišta, takozvana građevinska dozvola, koja je planirana na iznos od 2,6 miliona EUR, što je 11,88 odsto ukupno planiranih prihoda budžeta.

“Rashodi operativnog budžeta planirani su u iznosu od 15,95 miliona EUR, pri čemu značajan dio pripada obavezama iz ranijeg perioda“, navodi se u obrazloženju odluke.

Predsjednik Opštine Herceg Novi, Stevan Katić, kazao je da je budžet realan i razvojni, te jedan od najvećih u posljednjih desetak godina, a planiran je na nivou ostvarenog tokom ove godine, na osnovu zakona o budžetu i o lokalnoj samoupravi.

