Odbor: Gjeloshaj da se uzdrži od paušalnih ocjena

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Članovi Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, preporučili su ministru ekonomskog razvoja, Niku Gjeloshaju, da dobro vodi računa kada daje paušalne ocjene kojima udara na integritet članova tog skupštinskog tijela.

„Preporučujemo Gjeloshaju da dobro vodi računa kad daje paušalne ocjene kojima udara na integritet članova Odbora, a koji su ujedno i poslanici aktuelne parlamentarne većine, koji su vršili selekciju i izabrali članove Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP)“, navodi se u odgovoru članova Odbora upućenom Gjeloshaju.

Članovi Odbora i poslanici u Skupštini koji su izabrali Savjet EKIP-a, Dejan Đurović, Tonći Janović, Mirsad Nurković, Zdenka Popović, Slađana Kaluđerović, Jelena Božović, Uglješa Urošević, reagovali su na navode Gjeloshaja da je aktuelni Savjet izabran političkom trgovinom i starim problematičnim zakonom i da se novim predloženim zakonom povećava nezavisnost, stručnost i dupla kontrola izbora članova Savjeta.

„Izražavamo zadovoljstvo što smo, kao članovi nadležnog Odbora, postavili nove standarde kada je u pitanju intervjuisanje kandidata u Skupštini, a povodom izbora članova ovog Savjeta. Imenovali smo i Komisiju koju su činila tri člana Odbora iz pozicije i tri člana Odbora iz opozicije, i koja je na kraju sačinila listu kandidata koji su zadovoljavali uslove konkursa“, naveli su iz Odbora.

Čitav proces selekcije i predlaganja kandidata, kako tvrde, protekao je transparentno, profesionalno i objektivno, a posebno je vođeno računa da među pet izabranih kandidata bude makar jedna žena i makar jedan predstavnik manjina, koji je ujedno ekonomista i predstavnik poštanske djelatnosti.

„Posebno smo zadovoljni što među kandidatima imamo doktora nauka, tri magistra i jednog magistranda“, rekli su članovi Odbora.

Oni su poručili da Savjet nije pod kontrolom ni stranih država, ni stranih službi, već da su kontrolu nad izborom Savjeta imali isključivo poslanici i izabran je glasovima poslanika koji dolaze iz redova parlamentarne većine, ali i tadašnjeg predsjednika Odbora koji je, za vrijeme izbora ovog Savjeta, dolazio iz redova parlamentarne opozicije.

Članovi Odbora su napomenuli da je sprovedeni proces i način izbora članova Savjeta u potpunosti u skladu sa EU zakonodavstvom, EU direktivom i dobrom evropskom praksom.

„U razgovoru sa Evropskom komisijom (EK), koji smo imali kao nadležni odbor i delegacija Skupštine, upravo je sugerisano da u dijelu načina izbora članova Savjeta ne treba da bude izmjena u važećem Zakonu o elektronskim komunikacijama, kao i da Skupština treba da ostane nadležna za izbor Savjeta“, naveli su iz Odbora.

Oni su kazali da je neprihvatljivo da neko zakon koristi kao sredstvo za smjenu organa upravljanja regulatornog tijela, posebno sa pozicije ministra.

„Napominjemo da se radi o zakonskom rješenju koje se tiče najprofitabilnije oblasti, kao i oblasti čija su zakonska rješenja u postupku usaglašavanja sa EU direktivama, kako bi mogli da do kraja godine zatvorimo pregovaračko poglavlje 10“, saopštili su iz Odbora.

Oni su podsjetili da je upravo na Odboru za ekonomiju, finansije i budžet, od poslanika, za vrijeme intervjuisanja kandidata za izbor Savjeta EKIP-a, pokrenuto pitanje dogovora telekomunikacionih operatora prilikom formiranja cijena usluga, nakon čega je otvorena istraga o tom pitanju.

„Očekujemo od potpredsjednika Vlade za ekonomska pitanja, Gjeloshaja, da pokaže proaktivan pristup kada su u pitanju anomalije koje postoje na tržištu elektronskih komunikacija, ali i trgovinskih lanaca, jer se od njega kao resornog ministra očekuje da isprati rad 44. Vlade na najbolji način i da ponudi rješenja kako cijene ne bi rapidno rasle, čime se smanjuju benefiti povećanja plata i penzija, na čemu premijer sa svojim timom vrijedno radi“, zaključili su iz Odbora.

