Odbor direktora Aerodroma očekuje ubrzanje modernizacije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Izvršni direktor Aerodroma Crne Gore, Goran Jandreoski, smijenjen je sa te funkcije, potvrdio je Odbor direktora te kompanije i najavio da u narednom periodu očekuju ubrzanje modernizacije.

“Odbor direktora, u narednom periodu, očekuje od menadžmenta ubrzanje započetih procesa modernizacije u kompaniji, a Jandreoskom zahvaljujemo na dosadašnjoj saradnji i želimo mu sreću i uspjeh u daljem radu”, navodi se u saopštenju Odbora.

Oni su najavili da će vršilac dužnosti izvršnog direktora Aerodroma Crne Gore biti Vladan Drašković, koji obavlja funkciju pomoćnika direktora za komercijalne poslove.

Draškovića je imenovao Odbor direktora Aerodroma pošto je ranije danas, na redovnoj sjednici, sa pozicije izvršnog direktora smijenjen Jandreoski.

