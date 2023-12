Odbijeno jemstvo od 539,59 hiljada EUR Dragana Kovačevića

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Viši sud je u ponovnom postupku odbio jemstvo bivšeg direktora Uprave za nekretnine Dragana Kovačevića od 539,59 hiljada EUR u nekretninama kako bi se sa slobode branio od optužbi za nezakonito prisvajanje državnog zemljišta u zoni morskog dobra.

Ta informacija je potvrđena Pobjedi iz Višeg suda.

Sudija Zoran Radović je ovu odluku donio slijedeći razloge Apelacionog suda koje je ukinulo njegovo prvo rješenje kojim je prihvatio jemstvo.

Prema saznanjima Pobjede, Apelacioni sud je utvrdio da je Kovačević garantovao imovinom koja je pod lupom Specijalnog tužilaštva odnosno predmet finansijske istrage koja je pokrenuta protiv bivšeg direktora Uprave za nekretnine.

Specijalno tužilaštvo nije istaklo ovu činjenicu prilikom davanja mišljenja u prvom postupku odlučivanja o jemstvu. Viši sud je početkom godine odbio prvu Kovačevićevu ponudu od 250 hiljada EUR u nekretninama kojom je garantovao da neće pobjeći ukoliko mu se dopusti da se brani sa slobode od optužbi za zloupotrebu položaja.

Osim Kovačevića, na optužnici su i Ana Lakićević-Grdinić, Veselin Tomašević, Krsto Pavićević, Danilo Jovanović, Danko Kovačević, Sanja Popović, Aleksandar Boljević i podgorička kompanija Geo&Arh.

Kovačeviću je krajem oktobra prošle godine određen pritvor, nakon što se iznenada pojavio na zakazanom početku suđenja. Prije pojavljivanja u sudnici Višeg suda državni organi su potraživali Kovačevića koji je od februara 2021. godine do tog trenutka za pravosudne organe bio u bjekstvu. Ispostavilo se da je Kovačević cijelo vrijeme bio u Crnoj Gori, ali na selu, izbjegavajući da čita i sluša medije zbog čega, kako je ustvrdio, “nije znao da ga traže”.

On je uhapšen 23. decembra 2020. godine kada je SDT okončalo izviđaj po prijavi Aleksandra Gazivode čiji je suvlasnički dio vile u Tivtu, koju je izgradio sa Kovačevićem, mimo njegovog znanja prepisan na ime Danka Kovačevića, sina bivšeg direktora Uprave za nekretnine.

Nakon hapšenja Kovačević je 24. februara naredne godine, propustom tužilaštva da traži produženje pritvora, pušten na slobodu, nakon čega je nestao. U julu prošle godine naloženo je da se za njim raspiše i potjernica.

Kovačević je 30. decembra prošle godine pred sudom negirao da je formirao kriminalnu organizaciju preko čijih pripadnika je zloupotrebljavao položaj u državnim organima i prisvajao vrijedne parcele “na pjeni od mora”. On je ustvrdio da je, suprotno optužbama Specijalnog tužilaštva, cijeli radni vijek radio na tome da zaštiti državnu imovinu.

“Odbacujem sve tačke optužnice. Kroz svoj rad borio sam se protiv protivpravnog zauzimanja zemljišta u državnoj svojini. U životu nijesam formirao kriminalnu organizaciju, a 2011. godine nijesam imao ni volju ni želju da formiram bilo kakvu kriminalnu organizaciju”, rekao je Kovačević.

Optužnicom Specijalnog tužilaštva Kovačević i pripadnici njegove grupe se terete za zloupotrebu službenog položaja, iznudu, protivpravno zauzimanje zemljišta, navođenje na ovjeravanje neistinitog sadržaja, falsifikovanje isprave, utaju poreza i doprinosa.

