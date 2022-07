Od utorka novo pojeftinjenje goriva

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Crnoj Gori će od utorka gorivo pojeftiniti, saznaje Televizija Vijesti.

Eurosuper 98 pojeftiniće 13 centi, pa će umjesto dosadašnjih 1,63 EUR ubuduće koštati 1,5 EUR.

Za 14 centi biće jeftiniji eurosuper 95, pa će koštati 1,45 EUR, prenosi portal Vijesti.

Eurodizel će ubuduće biti jeftiniji za osam centi, pa će sa 1,63 EUR pasti na 1,55 EUR, a lož ulje sedam centi sa 1,86 EUR na 1,79 EUR.

