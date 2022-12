Od naredne godine dodatni letovi za Prag

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalni avio-prevoznik Air Montenegro počeo prodaju karata za letove prema Pragu, Bratislavi i Brnu, saopštili su iz kompanije.

„Letovi iz Tivta ka Pragu odvijaće se od maja i to četiri puta sedmično, dva puta više u odnosu na ovu godinu, dok će prvi letovi na novim relacijama iz Tivta ka Brnu i iz Podgorice ka Bratislavi početi od juna naredne godine“, rekli su predstavnici Air Montenegra.

Kako je saopšteno iz kompanije Air Montenegro, u toku je intenzivna priprema naredne sezone i uspostavljanje starih i novih destinacija prema kojima će saobraćati.

„Zimski period koristimo kako bismo na vrijeme pripremili narednu sezonu, koja će, sigurni smo biti još uspješnija od ovogodišnje. Planiramo širenje flote i ponovno pokretanje letova ka destinacijama koje su se u ovoj godini pokazale kao vrlo atraktivne za turiste koji dolaze u našu zemlju“, naveli su iz Air Montenegra.

Oni su dodali da su toku finalne pripreme za otvaranje linija prema novim gradovima, a poseban potencijal vide u češkom tržištu odakle postoji velika zainteresovanost putnika.

„Od naredne godine letjećemo za Prag i Brno, a zbog velike potražnje planiramo da povećamo broj letova koji će se odvijati sve do oktobra. U ovom trenutku bilježimo veliko interesovanje i slovačkih turista, koji će imati direktne letove ka Podgorici iz Bratislave“, rekli su iz Air Montenegra.

Oni smatraju da će povezivanje sa tim destinacijama doprinijeti i produženju turističke sezone te promociji Crne Gore kao cjelogodišnje destinacije.

Air Montenegr je, kako su podsjetili, ove godine letio ka 16 različitih gradova među kojima su Pariz, Nant, Lion, Cirih, Frankfurt, Kopenhagen, Ljubljana, Beograd, Prag, Banja Luka, Istanbul, Tel Aviv, Katovice, Jerevan i Kairo.

Pored tih destinacija, Air Montenegro od sledeće godine planira i uvođenje novih.

