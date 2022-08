Od EK tražili da finansira glavne projekte za nastavak auto-puta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada Crne Gore poslala je danas zahtjev Evropskoj komisiji za bespovratna sredstva za finansiranje glavnih projekata za nastavljanje izgradnje auto-puta Bar-Boljare, kazao je ministar kapitalnih investicija Ervin Ibrahimović.

On je, u intervjuu za Radio televiziju Crne Gore, kazao da očekuju pozitivan odgovor.

“Iz svih dosadašnjih razgovora očekujemo pozitivan odgovor”, rekao je Ibrahimović, prenosi Portal RTCG.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS