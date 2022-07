Od danas u pogonu 400 kV dalekovod Lastva-Podgorica

Podgorica, (MINA) – Pušten je u pogon dalekovod “Lastva – Podgorica 2” od 400 kilovolti (kV), saopšteno je iz Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES), dodajući da je time zaokruženo tehničko rješenje na dionici od Lastve do Čeva.

Kako je saopšteno iz CGES-a, ta kompanija nastavlja intenzivne aktivnosti na izgradnji prenosne mreže, odnosno radove na projektu povezivanja elektroenergetskih sistema Crne Gore i Italije, kao dio šireg projekta Trans – Balkanske interkonekcije koja se proteže od Rumunije do Italije.

“Danas su završeni radovi na 35 kilometara dugoj dionici jednosistemskog dalekovoda, čime je kompletiran dalekovod 1×400 kilovata (kV) “Lastva – Podgorica 2”, koji je već od danas u pogonu”, kaže se u saopštenju.

Time je zaokruženo tehničko rješenje na dionici od Lastve do Čeva, shodno Ugovoru o koordinaciji projekta između države Crne Gore, CGES-a i Terne, operatora prenosne mreže u Italiji.

Navodi se da to kao posljedicu ima značajno pouzdaniji rad podmorske interkonekcije i ukupnog prenosnog sistema, jer će u pogonu biti dva potpuno nezavisna 400 kV dalekovoda “Lastva – Trebinje” i “Lastva – Podgorica”.

“CGES je nastavio gradnju dalekovoda i prema Pljevljima, tako da je na danas završen i 400 kV dalekovod od Lastve do Bukovice (opština Šavnik), u dužini od oko 104 kilometra, čime se stiču uslovi da se energetski povežu trafostanice Lastva i Brezna, a što će značajno umanjiti gubitke električne energije u prenosnom sistemu”, kaže se u saopštenju.

U cilju završetka projekta do Pljevalja, kako se dodaje, neophodna je podrška svih nadležnih institucija kako bi se riješili preostali problemi koji su uglavnom imovinsko-pravne prirode.

