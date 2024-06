Od danas linija Budva – Dubrovnik

Budva, (MINA-BUSINESS) – Međunarodna pomorska linija Budva – Dubrovnik, koja je danas počela da radi, rasteretiće drumski saobraćaj i doprinijeti razvoju turizma, saopštio je ministar saobraćaja i pomorstva, Filip Radulović.

On je kazao da je najavio u januaru pokretanje linije, a da mnogi nijesu mislili da će se desiti.

“Danas smo to realizovali. Zahvalio bih se na izvanrednom radu kolegama iz Ministarstva, kao i Morskom dobru”, kazao je Radulović.

Prevoz na ovoj liniji vršiće se dva puta dnevno brodom “Antonija” agencije Kompas.

Radulović je ocijenio da će se rasteretiti drumski saobraćaj između Herceg Novog i Dubrovnika i doprinijeti razvoju turizma u Budvi.

“Vlada je fokusirana na infrastrukturne projekte. Imamo i pokretanje brodske linije Bar – Ankona 9. jula, tender za izgradnju mosta na Šćepan Polju, kao i željezničku stanicu sa Srbijom”, naveo je Radulović.

On je rekao da je to dokaz da idemo u tom pravcu.

Direktor Morskog dobra, Mladen Mikijelj, kazao je da mu je zadovoljstvo što će brodom spojiti dva divna grada na jadranskoj obali.

“Ovo je sjajna ideja koja je krenula u januaru. Da bi se realizovala morali smo vratiti Luku Budva građanima. To smo uradili za nekih mjesec i saopštili smo građanima da će građani imati komunalne vezove i da će krenuti ova pomorska linija”, rekao je Mikijelj.

On je naveo da Luka Budva ne izgleda kao prije mjesec i da je urađen sjajan posao.

“Zajedničkim radom ovakvi projekti su mogući”, ocijenio je Mikijelj.

Izvršni direktor kompanije Kompas, Bojan Aljinović, kazao je da mu je veliko zadovoljstvo što su tu i da je ovaj projekat početak.

“Zahvalio bih se svima koji su radili na ovom ambicioznom projektu. Kompas je bio inicijator ovog projekta, jednim dijelom, i nadam se da će nastaviti”, naveo je Aljinović.

On je podsjetio da je karta u jednom pravcu 55 EUR, a dvosmjerno 69 EUR, kao i da postoji popust za djecu.

Brod Antonija je putnički brod izgrađen 2002. godine, koji plovi pod hrvatskom zastavom.

Katamaran je dug 32 metra i širok devet metara, sa kapacitetom od 242 putnika.

