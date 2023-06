Od danas karta za trajekt pet EUR

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Karta za prevoz automobila trajektom na liniji Kamenari – Lepetane od danas će koštati pet EUR.

Sezonske cijene važe do 30. septembra, prenosi Radio Televizija Herceg Novi (RTHN).

Vlada je na sjednici krajem aprila predstavila sezonski i vansezonski cjenovnik za prevoz na toj liniji.

Motociklisti će tokom sezone plaćati kartu 2,5 EUR, a vozači putničkih automobila pet EUR.

Automobili sa prikolicom i kombiji dužine veće od pet metara plaćaće karte po cijeni od 9,3 EUR, kamioni nosivosti do pet tona i minibusi do 22+1 sjedišta 10,5 EUR, kamioni preko pet tona 14,5 EUR, autobusi 17,5 EUR, šleperi i prikoličari 25,5 EUR, a vangabaritna vozila 29 EUR.

Morsko dobro besplatno će prevoziti vozila hitne medicinske pomoći, službena vozila Uprave policije, vatrogasce, vojsku, kao i invalidna lica koja na vozilu moraju imatu oznaku.

Na zahtjev čelnika Tivta i Herceg Novog, stanovnici te dvije opštine imaju povlašćenu cijenu karte cijele godine, ali samo za motocikle 1,5 EUR i putničke automobile tri EUR.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS