Od danas dostupan unaprijeđeni carinski informacioni sistem UPC

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Unaprijeđeni carinski informacioni sistem (CIS) je dostupan, a deklaracije se podnose od danas, saopšteno je iz Uprave prihoda i carina (UPC).

Stari CIS će se, kako su kazali, koristiti za tranzitni postupak i okončanje postupaka koji su početi u starom sistemu.

„Ovaj projekat, kao i primjena Novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema (NCTS), koja se očekuje u narednom periodu, doprinijeće ostvarenju cilja – bespapirnim carinskim postupcima i ispunjavanju mjerila iz pregovaračkog poglavlja 29 – Carinska unija, kao i daljem usklađivanju sa međunarodnim konvencijama i direktivama Evropske unije, koje regulišu ovu oblast“, navodi se u saopštenju.

UPC je, radi pravilnog i jednoobraznog postupanja u sprovođenju carinskih postupaka, dala pojašnjenja u vezi sa upotrebom CIS-a, koja su na sajtu te institucije https://www.gov.me/clanak/obavjestenje-pocetak-koriscenja-novog-carinsko-informacionog-sistema.

„Svi carinski postupci, redovni i pojednostavljeni, osim tranzitnog postupka, sprovodiće se kao i do sada, uz upotrebu novog CIS-a. Za tranzitni postupak koristiće se postojeći CIS, jer će ova uprava ubrzo početi primjenu NCTS-a na nacionalnom nivou“, rekli su iz UPC.

Aplikacija Tranzit u novom CIS-u će služiti za podnošenje komercijalnog ili administrativnog dokumenta kao pojednostavljene deklaracije za stavljanje robe u slobodan promet i za izvoz robe, u skladu sa Uredbom o bližem načinu sprovođenja carinskih postupaka i carinskih formalnosti.

„Pojednostavljeni postupci, evidentiranje u poslovnim knjigama deklaranta, koji su propisani članom 130 Carinskog zakona, sprovodiće se automatski, uz upotrebu tajmera tokom čijeg trajanja carinska ispostava može prekinuti postupak kada procijeni da je potrebno sprovesti dokumentarnu i/ili fizičku kontrolu, nakon čega se ti postupci završavaju ”ručno”. Deklaracije podnijete na osnovu odobrenja za ove pojednostavljene postupke obrađivaće se 24/7, ako nije određena kontrola dokumentacije i/ili pregled robe“, kazali su iz UPC.

UPC je, kako se dodaje, nosilac značajnog broja projekata za unapređenje sistema koji će omogućiti efikasniju primjenu carinskih propisa, u krajnjem na dobrobit države, građana i privrede.

„UPC se zahvaljuje privrednicima koji su prethodnih sedmica učestvovali u testiranju novog sistema, kao i svima na razumijevanju jer prvih dana može doći do neznatnih zadržavanja, što je moguće kada se ovako kompleksni sistemi puste u produkciju“, zaključuje se u saopštenju.

