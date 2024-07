Od auto-puta za dvije godine naplaćeo 19,4 miliona EUR putarine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompanija Monteput, koja upravlja prioritetnom dionicom auto-puta, naplatila je za dvije godine njegovog funkcionisanja ukupno 19,4 miliona EUR putarine.

Iz Monteputa su kazali da je u prethodnih godinu naplaćeno 10,2 miliona EUR putarine, milion više nego u prvoj godini funkcionisanja.

Auto-putem je od 13. jula prošle godine do danas prošlo 2,54 miliona vozila, što je rast intenziteta saobraćaja od 12 odsto u odnosu na prvu godinu funkcionisanja, kada je prioritetnom dionicom od Smokovca do Mateševa prošlo 2,26 miliona vozila.

Prosječno je u prvoj godini auto-putem prošlo 6,2 hiljade vozila dnevno, a u drugoj 6,93 hiljade.

Iz Monteputa su saopštili da je ta kompanija od osnivanja posvećena unapređenju saobraćajne infrastrukture u Crnoj Gori, a ove godine obilježava dvije godine funkcionisanja dionice od Smokovca do Mateševa.

„U prethodnom periodu, Monteput je kroz organizovanje službi i nabavku opreme uspostavio funkcionalan sistem upravljanja i održavanja čiji je cilj obezbjeđivanje uslova za bezbjedno korišćenje auto-puta“, rekli su iz kompanije.

Oni su dodali da je godišnjica funkcionisanja prioritetne dionice prilika da se predstavi njihov rad i ostvareni rezultati.

„Auto-put je ove godine dobio i upotrebnu dozvolu što podrazumijeva da nema tehničkih nedostataka koji utiču na sigurnost i funkcionalnost objekta. U toku probnog rada otklonjeni su uočeni nedostaci, a izvođač radova je u saradnji sa nadzornim organom i investitorom obavio funkcionalna ispitivanja“, navodi se u saopštenju.

Iz Monteputa su poručili da službe za građevinsko i elektro-mašinsko održavanje, nadzor i upravljanje saobraćajem, zaštite i spašavanja, te za naplatu putarine rade neprekidno 24 sata kako bi auto-put bio funkcionalan i bezbjedan.

„Pored zaposlenih, za kvalitetno održavanje infrastrukture, obezbjeđena je potrebna mehanizacija koja uključuje 21 specijalizovano vozilo za održavanje, a na raspolaganju je pet vatrogasnih“, rekli su iz Monteputa.

Oni su saopštili da je u drugoj godini rada bilo manje saobraćajnih nezgoda, kao i požara na automobilima, u odnosu na prethodnu godinu. Na auto-putu su zabilježene 24 saobraćajne nezgode, u kojima je devet osoba povrijeđeno, a jedna je izgubila život. Bilo je 18 požara na automobilima, od kojih je polovina sa manjom materijalnom štetom.

Iz kompanije su poručili da je unapređenje usluga i sistema naplate putarine u fokusu Monteputa.

„U cilju povećanja broja korisnika elektronske naplate putarine kompanija je pokrenula akcijsku prodaju tag uređaja koji na akciji košta deset EUR, dok minimalna dopuna korisničkog računa iznosi 20 EUR, a svi ENP korisnici imaju deset odsto popusta na cijenu putarine“, rekli su iz kompanije.

Oni su dodali da je proširen naplatni centar Mateševo, a povećan je i broj mjesta za prodaju i dopunu tagova.

„Cilj je da se poveća broj ENP korisnika čime bi se rasteretio i ubrzao saobraćaj na naplatnim centrima. Uspostavljanjem saradnje sa Putevima Srbije, ENP korisnicima je omogućeno da jedan tag uređaj koriste u obje zemlje“, rekli su iz Monteputa.

Oni su dodali da je kompanija ove godine usmjerena na izradu projektne dokumentacije za nove dionice auto-puteva i brzih saobraćajnica. Objavljeni su tenderi za jedan idejni projekat i šest idejnih rješenja, čime se stvaraju uslovi za dalje projektovanje, ugovaranje i izgradnju saobraćajne infrastrukture.

„U tom kontekstu je izuzetno važno što je Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) odobrila povoljan kredit za nastavak gradnje autoputa od Mateševa do Andrijevice. Završen je pretkvalifikacioni javni poziv i u toku je evaluacija prijava u skladu sa EBRD kriterijumima“, saopštili su iz Monteputa.

Oni su naveli da je tunel Sozina u posljednjoj godini ostvario prihod od 11,96 miliona EUR, dok preostali dug prema Evropskoj investicionoh banci (EIB), koji je nastao usljed kredita za gradnju tunela, iznosi 8,5 miliona i biće otpaćivan do maja 2030. godine.

„Kompanija preduzima intenzivne aktivnosti na investicionom održavanju tunela koje predstoje u narednom periodu“, navedeno je u saopštenju.

Iz Monteputa su poručili da nastavljaju sa radom na unapređenju saobraćajne infrastrukture Crne Gore, sa ciljem boljeg povezivanja i ekonomskog razvoja, kao i integracije u evropsku mrežu koridora.

