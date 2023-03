Očekuju da se i druge kompanije priključe akciji Stop inflaciji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Akcija Stop inflaciji za sada daje sjajne rezulate, a postoje najave da bi joj se, osim trgovačkog, mogle priključiti i kompanije iz drugih sektora, saopštio je ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović.

On je na sjednici Vlade kazao da su povratne informacije u vezi sa akcijom, koja je počela 21. marta, jako dobre.

„Akcija je dala rezultate jer oni ljudi, kojima je to bilo stvarno potrebno, osjećaju benefite i osjećaju da mogu da uštede određeni novac“, rekao je Đurović.

On je dodao da privreda polako prihvata ovu akciju kao svoju tako da su joj se, pored šest trgovačkih lanaca koji su inicijalno bili u akciji, priključila još dva – Mitros i Martex.

„Najava je i da će nam se vrlo brzo priključiti i kompanija Mil pop sa svojim proizvodima. Čekamo od njih spisak proizvoda. Vrlo je bitno da se ova akcija proširila. I Muzički centar se priključio akciji, tako da će biti niža cijena karata za muzičke događaje. Mislim da ćemo vrlo brzo izaći sa nekim paketom proizvoda ili ljekova koji će biti takođe u ovoj akciji“, najavio je Đurović.

On je ocijenio i da je dobro što trgovci, mimo proizvoda koji se nalaze u antiinflacionoj korpi, polako spuštaju cijene.

„Mislim da su brojni proizvodu sniženi u odnosu na prethodni period. Pozivam svu privredu da se priključi akciji. Siguran sam da ćemo zajedno uspjeti da na neki način opravdamo ime akcije Stop inflaciji“, zaključio je Đurović.

