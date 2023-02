Očekuju bolji poslovni rezultat

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Preleminarni podaci o poslovanju To Montenegra u prošloj godini govore da će poslovni rezultat biti značajno bolji u odnosu na planirani, ali i u odnosu na onaj iz 2021. godine, saopšteno je iz te avio-kompanije.

„U toku je priprema finansijskih izvještaja-bilansa To Montenegra za prošlu godinu i precizne podatke ćemo imati i objaviti u zakonom propisanom roku, nakon što ih potvrdi i nezavisni revizor“, rekli su Vijestima iz avio-kompanije.

U prvoj godini rada 2021. kompanija je imala gubitak od 4,9 miliona EUR. Prema nezvaničnim informacijama Vijesti, nova nacionalna avio-kompanija za prošlu godinu imaće računovodstveni poslovni gubitak od oko 2,8 miliona EUR, što je najbolji rezultat ove kompanije, ali i bivšeg Montenegro Airlinesa u posljednjih deset godina njegovog rada.

Takođe, rezultat kompanije prije EBITDA (rashoda za poreze, kamate i amortizaciju) biće na nuli.

Poređenja radi, Montenegro Airlines je u 2019. godini, rekordnoj po broju putnika, imao gubitak od osam miliona EUR, iako je dobio direktnu državnu pomoć od 5,5

miliona, a u toj godini nije plaćao poreze, doprinose, aerodromske takse, ni mnoge druge obaveze.

To Montenegro je prošle godine platio četiri miliona EUR za poreze, doprinose i aerodromske takse.

Prema informacijama Vijesti, da su cijene avionskog goriva u prošloj godini ostale na nivou iz 2021, kompanije bi imala pozitivno poslovanje od preko milion EUR.

Direktor To Montenegra do marta prošle godine bio je Predrag Todorović, a zatim je vršiteljka dužnosti direktora do 15. decembra bila Dragana Frantov Nikolić, kada je imenovan Saša Radović.

”Kompanija nema neizmirenih dugovanja i sve svoje obaveze izmiruje na vrijeme. Ovo je rezultat odgovornog poslovanja kompanije i domaćinskog odnosa prema resursima koji su nam povjereni na upravljanje. I pored brojnih izazova u poslovanju i nestabilnog poslovnog ambijenta u post kovid periodu, kompanija je uspjela da ostvari značajne rezultate, istovremeno vodeći računa o ugovornim obavezama ka svim partnerima i dobavljačima, kao i prema zaposlenima“, saopšteno je iz kompanije.

Iz To Montenegra su kazali da je samo Aerodromima Crne Gore u prošloj godini uplaćeno blizu tri miliona EUR, dok je za poreze i doprinose uplaćeno oko milion.

Investicioni planovi kompanije, kako su naveli, zavisiće prije svega od planova koje vlasnik, odnosno država ima kada je u pitanju strategija razvoja nacionalnog avio-prevoznika, kao i od rješavanja pitanja dugoročnog investiranja u kompaniju.

”Svakako, jedan od prioriteta kompanije za ovu godinu biće investicija u remont jednog od motora na našem avionu 40-AOB, ali i nabavka dodatnih vazduhoplova, kako bi kompanija mogla da se dalje razvija, obezbijedi bolju povezanost naše zemlje sa važnim trižištima, doprinese boljem pozicioniranju Crne Gore na turističkoj mapi i omogući dolazak turista iz različitih zemalja”, naveli su iz To Montenegra.

Oni su dodali da su u prošloj godini, pored dva svoja aviona, saobraćaj obavljali i sa iznajmljenim avionom većeg kapaciteta.

”Tako smo uspjeli da uz dobro planiranje saobraćaja, povežemo Crnu Goru sa 16 destinacija i prevezemo preko 360 hiljada putnika. Jasno je da su dodatni kapaciteti, odnosno proširenje flote, neophodni kako bi obezbijedili što bolju povezanost Crne Gore kao turističke destinacije zbog čega je i ove godine planiran zakup dva aviona tokom perioda ljetnje sezone, kada je i najfrekventniji saobraćaj. U toku je proces nabavake, a u narednom periodu ćemo na osnovu pristiglih ponuda procijeniti i odlučiti koji tip vazduhoplova i zakupa, odnosno kapaciteta flote najbolje može da odgovori potrebama tržišta i planiranom saobraćaju”, najavili su iz To Montenegra.

Oni su najavili da će Vladi kao osnivaču vrlo brzo predstaviti plan i cilj da u narednih pet godina kompanija ima potpuno operativnu flotu sa četiri sopstvena aviona, cjelogodišnju povezanost sa deset destinacija i dodatnih deset tokom ljetnje sezone.

Na pitanje koliko im je novca uplaćeno od predviđenog osnivačkog kapitala od 30 miliona i da li su dobijali bilo kakave druge uplate iz budžeta, iz avio-kompanije su odgovorili da je iznos osnivačkog kapitala u potpunosti uplaćen i da nije bilo drugih uplata od države.

Oni su naveli da Agenciji za zaštitu konkurencije, koja vodi ispitni postupak u vezi sa tim da li se uplata osnivačkog kapitala može smatrati državnom pomoći, redovno preko resornog Ministarstva kapitalnih investicija dostavljaju sve tražene podatke i informacije.

”Postupak je u toku i očekujemo da će se okončati uskoro, a naše je očekivanje da se uplata osnivačkog kapitala kompaniji To Montenegro neće smatrati državnom pomoći. Kompanija planira da u ovoj godini aplicira za sredstava odobrena od EU, a u vezi sa saniranjem posljedica koje trpe prevoznici zbog dramatičnih poremećaja na tržištu energenata koje je nastalo tokom prošle godine zbog rata u Ukrajini“, naveli su iz To Montenegra.

Oni su podsjetili da je usljed tog poremećaja, trošak avio-goriva u ukupnim troškovima kompanije porastao na 36 odsto.

