Očekivanja od predstojeće sezone velika

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Očekivanja od predstojeće ljetnje turističke sezone, prema trenutnim najavama, odnosno rezervacijama, velika su, pa postoji mogućnost da rekordne brojke iz 2019. godine budu premašene, saopšteno je iz Nacionalne turističke organizacije (NTO).

Optimizam sa NTO dijele i Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma (MERT) i Privredna komora (PKCG), koji su kazali da im je cilj da bi povećali potrošnju po turisti da privuku visokoplatežne goste iz zapadnih država i produže periode boravka, pišu Vijesti.

Podaci Centralne banke pokazuju da su ukupni prihodi od turizma u prošloj godini bili 1,05 milijardi EUR i veći su 40 odsto u odnosu na isti period 2021. godine, a treba imati u vidu da se samo tokom tri ljetnja mjeseca ostvari oko dvije trećine prihoda.

Iz MERT-a su Vijestima na pitanje koliko će okvirno biti prihodi ovog ljeta i da li očekuju da budu veći iz 2019. godine, kada su iznosili preko milijardu, kazali da su, imajući u vidu brojne planirane aktivnosti u pravcu bolje pripreme sezone, očekivanja da će doći do porasta turističkog prometa, odnosno broja noćenja stranih gostiju i prihoda od turizma.

Ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović, ranije je rekao da u ovoj godini očekuje milijardu prihoda od turizma.

Na pitanje da li će doći do povećanja avio-dostpunosti države, iz Ministarstva su odgovorili da su u tom dijelu posebno fokusirani na aktivnosti koje se odnose na zemlje centralne, zapadne i sjeverne Evrope, kao i ostalih visokoplatežnih tržišta.

”Vodi se intenzivna komunikacija sa brojnim avio-kompanijama, kao što su Izreel, Lux Air, Air Astana i Flynas. Na taj način utičemo na turistička kretanja, u smislu povećanja broja frekvencija tokom sezone i potencijalnog produžetka perioda letjenja”, rekli su u Ministarstvu.

Kada je riječ o novim tržištima, oni navode da im je cilj da se dominantno orijentišu na visokoplatežne goste, podsjećajući da su prošle godine u strukturi turista najbrojniji, nakon regionalnih, bili turisti iz Njemačke, Francuske, Izraela i Velike Britanije. Oni su posebno izdvojili da sa tržišta Izraela postoji veliko interesovanje za Crnu Goru, čemu je doprinijela promocija države na nedavno održanom međunarodnom sajmu turizma u toj državi.

”Shodno navedenoj strukturi, može se konstatovati da je umjesto Rusije, iz koje je smanjen broj dolazaka zbog poznatih razloga, jednu od pozicija među prvih pet, zauzela Njemačka. Ako imamo u vidu i činjenicu da se tokom par posljednjih godina ostvaruje kontinuirano visoko učešće turista iz Francuske i Velike Britanije, možemo sa zadovoljstvom reći da se ostvaruje strateški cilj kojem se teži, a to je da države zapadne Evrope budu u grupi preferiranih emitivnih tržišta za Crnu Goru”, naveli su iz Ministarstva.

Oni su rekli i da je Vlada nedavno usvojila odluke o privremenom oslobađanju od pribavljanja viza za državljane Jermenije, Kazahstana, Saudijske Arabije, Egipta i, prvi put ove sezone, Uzbekistana.

Iz MERT-a su, govoreći o cjenovnoj politci, kazali da tržišna orijentacija Crne Gore u tom segmentu treba da bude nastavljena.

Turistička ponuda Crne Gore još nije na nivou koji se priželjkuje, ali njen kvalitet i raznovrsnost raste iz godine u godinu. Kada se nudi kvalitet, što je neupitni cilj, logično je da isti prati adekvatna cijena koštanja.

„Crna Gora ima određene segmente ponude koji opravdano imaju višu cijenu, ali isto tako postoji dio ponude koji zadovoljava potrebe turista niže platežne moći. Stoga smo sigurni da tržišna orijentacija Crne Gore u vođenju cjenovne politike treba da bude nastavljena“, naveli su iz MERT-a.

Aktivnosti koje se sprovode po pitanju cijena, s obzirom na specifične okolnosti koje se odvijaju na globalnom finansijskom tržištu od 2020. godine, odnose se na regulisanje cijena proizvoda koji služe kao inputi za konačno formiranje ponude.

Na taj način, kako su objasnili, vjeruju da će se steći uslovi da cijene, tokom predstojeće sezone, neće drastičnije odstupati od prošlogodišnjih.

”Zadatak svih nas je da ulaganjem dodatnih napora unaprijedimo kvalitet ponude i nivo usluge što će rezultirati možda višim cijenama, ali svakako cijenama koje opravdavaju ponuđeni kvalitet”, rekli su iz Ministarstva.

Iz NTO su naveli da ih ohrabruje činjenica da su najave u hotelima za predsezonu na dobrom nivou, te da su već započete rezervacije za ljetnje mjesece, što dokazuje da je Crna Gora sve više prepoznata kao cjelogodišnja destinacija.

”Prema trenutnim najavama, odnosno rezervacijama, imamo dobra očekivanja od predstojeće sezone. Imajući u vidu da je prošla godina bila izazovna za turizam, a da je prevazišla očekivanja mnogih, ove godine postoji mogućnost da premašimo brojke čak i u odnosu na rekordnu 2019. godinu. Vjerujemo da ćemo imati ne samo uspješnu ljetnju sezonu, već i odličnu pred i postsezonu“, kazali su iz NTO.

Oni su dodali da je turistička privreda u svim crnogorskim gradovima zadovoljna trenutnim najavama i vjeruje da će cijela sezona biti uspješna.

„Poučeni iskustvom prethodnih godina ne možemo donositi precizne prognoze u smislu poređenja sa 2019. godinom, ali trenutni indikatori idu u prilog velikim očekivanjima od ove sezone”, naveli su iz NTO.

