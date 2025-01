Ocean race odlična prilika za promociju ljepote Bokokotorskog zaliva

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Trka jahti The Ocean race, čije će finale biti održano u septembru u Crnoj Gori, odlična je prilika za promociju ljepote Bokokotorskog zaliva i podmorja, kao i mornaričke tradicije države, kazao je premijer Milojko Spajić.

On je to rekao tokom sastanka u Davosu sa direktorom trke, Ričardom Brisijusom.

Iz Spajićevog kabineta su naveli da će ljepota Bokokotorskog zaliva u septembru očarati veliku Ocean race porodicu.

“Najpoznatija trka jahti će ove godine evropsku odiseju završiti u Crnoj Gori, a slogan „Spajamo Evropu“, koji su odabrali organizatori za ovu godinu, simbolički najavljuje ulazak naše zemlje u veliku evropsku porodicu”, kaže se u saopštenju.

Spajić je rekao da je Crna Gora spremna da iskoristi sve mogućnosti da dodatno prezentuje svu svoju ljepotu.

“Sada, više nego ikada nam je potrebno da ljudima u zemljama Evropske unije pokažemo da zaslužujemo da budemo dio njihove zajednice, a Ocean race će nam pomoći na tom putu. U našem narodu se kaže “oči ne varaju”, zato želimo da što više ljudi vidi Crnu Goru u najljepšem izdanju“, naglasio je Spajić.

Ocean race je, kako je kazao, lijepa prilika da se produži sezona.

“Tako da smo zadovoljni što će se održati u drugoj polovini septembra. To je dodatna vrijednost događaja za nas“, naveo je Spajić.

On je istakao da je to odlična prilika za promociju ljepota podmorja, ali i mornaričke tradicije Crne Gore.

Trka će, kako je saopšteno, početi u Baltičkom moru, a onda će kroz Sjeverno more, Engleski kanal, preko Atlantskog okeana stići do Jadranskog mora i Crne Gore.

“Nije to samo sportski izazov, već i istraživački poduhvat, ali i dio većeg naučnog projekta, jer jahte opremljene modernom tehnologijom sakupljaju podatke važne za monitoring stanja u svjetskim morima”, kaže se u saopštenju.

Brisius je rekao da takmičari jedva čekaju da vide Crnu Goru, jer su u duši istraživači i raduju se što će upoznati jednu novu destinaciju.

“Vrlo je značajno što je kraj takmičenja u Boki, jer je to jedno dugačko putovanje, tokom kog često pomisliš na finiš, a to je ovaj put Crna Gora“, naveo je Brisius.

On je rekao da će timovi morati da generišu najmanje 30 odsto energije koja se koristi na brodu tokom svake etape iz obnovljivih izvora – solarna energija, vjetar, hidro.

Brisius je kazao da, koristeći moderne tehnologije, sakupljaju veliki broj podataka koje koriste naučnici za proučavanje stanja mora.

“Recimo, imamo posebne filtere, koji sakupljaju mikroplastiku na dva metra ispod površine, tako znamo da je ima sve više u okeanima”, dodao je Brisius.

Iz Spajićevog kabineta su rekli da je tokom sastanka najavljen i poseban samit, koji će naredne godine biti organizovan u Crnoj Gori.

Spajić je, kako su naveli, predložio da bude održan u maju, tokom dana jubilarne 20. godišnjice obnove crnogorske nezavisnosti.

